Potvrzuje to turistka z Berouna Alena Šustrová, která miluje krásy české země. „Díky poloze v hraničním pásmu byla rozhledna výletníkům dlouho zapovězena. Myslím si, že trochu i kvůli runovým nápisům, které vůbec nejsou mystické a zavání podporou nacismu a antisemitismu. Podle mých informací sloužila armádě jako pozorovatelna. Dostavěný betonový vršek vypadá tak trochu jako přiklopený poklicí, i tak je ale krásná,“ popisuje Alena.

Aby mohli návštěvníci vidět západ Čech z výšky 18 metrů, musí vyšlapat po 72 schodech. Odměnou je ale nezapomenutelný výhled na Chebsko, Krušné hory, výběžky Šumavy a Slavkovského lesa. „Ten pocit je nádherný. A ten klid. Výlet na Bismarckovu rozhlednu bych doporučila jako nedělní relax spojený s aktivním odpočinkem. Příroda je opravdu mocná čarodějka a procházka lesem směrem k rozhledně je toho důkazem,“ pokračuje Kateřina Dušková z Chebu.

Po druhé světové válce se rozhledna ocitla v nepřístupném pohraničním pásmu. Dlouho proto byla mnohými považována za zbouranou a mladší generace o její existenci ani nevěděly.

V roce 2004 město Cheb odkoupilo pozemek, kde věž stojí, a hned následující rok rozhlednu nákladem dvou milionů korun kompletně zrenovovalo. Při velké přeshraniční slavnosti pak byla znovuotevřena veřejnosti.

U příležitosti oslav 100 let od postavení rozhledny došlo k úpravě ohniště u věže a vybudování posezení. To se skládá z dřevěné lavice a stolů z kulatiny, napevno zapuštěných do země. Název nese po německém kancléři Otto von Bismarckovi.

V době, kdy rozhledna u Chebu vznikla, vyrostlo v německy mluvící části Evropy a také v Jižní Americe dvě stě podobných Bismarckových rozhleden, sloupů a mohyl. Uvnitř rozhledny mohou lidé spatřit i historické runové nápisy. Jedná se o symboly germánské mytologie. Od roku 1915 tam dokonce stála i výletní restaurace, která zanikla po druhé světové válce.