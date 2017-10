Na zámku se rozloučí s uplynulou sezonou

Zámek Kynžvart -K zimnímu spánku se už brzy uloží i zámek Kynžvart. Ještě než se tak stane, mohou si v prostorách památky užít podzimní prázdniny malí školáci i jejich rodiče.

Zámek Kynžvart.Foto: Deník

Zámek během podzimních prázdnin, které začínají dnes, rozšířil denní provoz. „Pro děti jsme připravili bohatý program,“ informoval kastelán kynžvartského zámku Ondřej Cink. Od čtvrtka 26. října do soboty 28. října na nejmenší návštěvníky do dvanácti let čeká například interaktivní program Poznej svůj strom. „Kromě toho nebudou chybět ani dětské prohlídky zámku s bílou paní nebo princeznou Markétkou. Ty se uskuteční od 14.30 hodin a od 15.30 hodin,“ přiblížil program Ondřej Cink. Nejmenší si užijí i herní stezku. Na té na ně od 13 hodin do 15 hodin čeká chůze na chůdách, házení míčku do koše, slalom, prohazování míčků šaškovými ústy nebo chytání rybiček. „Nejen školáci se budou moci zabavit také při výtvarné dílně zaměřené na podzimní aranžování,“ řekl kastelán. Výtvarnou dílnu pro šikovné ručičky povede zámecká zahradnice a své výrobky si návštěvníci budou moci odnést domů.



Kromě toho jen v pátek 27. října potěší všechny příchozí EXULIS. „Jde o divadlo historie v pohybu. To během prohlídek zámeckých interiérů předvede souboj na kordy a meče a naučí tance z období empíru. Návštěvníci si budou moci prohlédnout historicky věrné empírové kostýmy,“ uvedl Ondřej Cink.



V sobotu si pak na své přijdou milovníci adrenalinových filmů. Od 17.30 hodin se v zámeckých prostorách uskuteční promítání celovečerního pásma špičkových filmů o zimních sportech a dobrodružstvích Snow film fest.