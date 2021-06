Z jídelníčku si vybere každý. Zdejší kuchyně je totiž masová, veganská i bezlepková. K chutným jídlům, salátům, polévkám a dezertům, přibyla nově i poctivá káva v právě otevřené kavárně. Řeč je o neziskové organizaci Dolmen, která provozuje Oázu u Starého náměstí v Sokolově. A nejen to. Zkušeným kuchařkám a cukrářkám pomáhají v kuchyni zdravotně hendikepovaní lidé, kteří by jinde práci těžko získali. Bylo jich šest a s nově otevřenou kavárničkou dostali šanci další dva. A jsou za ni rádi.

"Líbí se mi tu. Ze začátku jsem byla nervózní, ale už je to lepší. V kuchyni je frmol," popisuje své zhruba měsíční zážitky Barča. Vedle ní je další posilou zkušená Zuzka, která kuchařkám pomáhá už zhruba šest let, prakticky od začátku projektu. "I mě se zde líbí, neměnila bych," říká.

"Vloni na podzim jsme mohli díky podpoře Nadačního fondu Avast rozjet vysněnou rozvážku, revitalizovat Oázu a tím zlepšit, jak pracovní prostředí zaměstnanců, tak prostředí jídelny. V červnu kromě kuchyně a jídelny rozjeli kavárničku, která otvírá ve 14.30, tedy hodinu po zavření výdeje jídla. Zavírá v půl sedmě večer. U nás je to hlavně o dobrém jídle, výborně vaříme a nyní děláme i výbornou kávu," láká hosty jednatelka Gabriela Vrabcová.

"Nabízíme kávové menu a základem je káva z rodinné pražírny v Ostravě. V nabídce máme domácí limonády, dezerty, buchty, koláče a chceme zařadit i bezlepkové diety. Lidi na to v poslední době hodně slyší," říká jedna z kuchařek. Jak dodává, u nich se jídlo nevyhazuje. V drtivé většině případů ho prodají. Pokud něco náhodou zbyde, dostanou ho klienti v azylovém domě či nízkoprahovém zařízení. A přidává i další zajímavý postřeh. "Začínají chodit chlapi, co se dříve stravovali v různých jídelnách. Říkají, že po našem jídle nemají problém se zažíváním ani je nepálí žáha. Je to tím, že nepoužíváme žádné instantní dochucovadla a vaříme poctivě. Když má být vývar zeleninový je ze zeleniny. Když masový, tak z masa," zní logicky její recept na to, jak přilákat nové zákazníky.

A v Oáze mají i další vizi. "Chtěli bychom, krom předzahrádky, pronajmout si kousek louky před provozovnou a pořádat pikniky či férové snídaně. Zároveň by to mohlo alespoň trochu přispět k oživení Starého náměstí," dodává Vrabcová. Hendikepovaní lidé zde zase mají šanci na začlenění. Když ji dostanou, váží si jí a věří, že to zvládnou, že na to mají.