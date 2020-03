Právě to byla zřejmě její nejslavnější filmová role. Slavný muzikál se natáčel na zámku Lázně Kynžvart a ve Františkových Lázních.

„Pamatuji si, že jsem Evu Pilarovou, Karla Gotta nebo Waldemara Matušku potkával ve Františkových Lázních jako kluk,“ řekl Josef z Františkových Lázní. „Byly to hvězdy a já obyčejný člověk. Měl jsem respekt. Potkal jsem ji pak na vánočních trzích v Chebu, kde vystupovala. Tuším, že to bylo před pěti šesti lety. I tenkrát jsem měl respekt, ale ne takový. To už jsem ji oslovil a mám doma její fotografii s podpisem. Byla milá, usměvavá a vstřícná.“ Během natáčení filmu došlo k pokusu o oslabení popularity Karla Gotta, Evy Pilarové a Waldemara Matušky, o nichž byla na popud ÚV KSČ rozšířena fáma, že opilí močili na sovětskou delegaci z balkonu hotelu Slovan ve Františkových Lázních. Waldemar Matuška pak rok nesměl vystupovat v televizi a rozhlasu.