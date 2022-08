Zdroj: Barbora Hájková

Hlavní hvězdou byl bezpochyby čtyřiačtyřicetiletý Martin Šonka, akrobatický a bývalý bojový pilot vzdušných sil české armády. Na Šonku se až z Liberce přijel v sobotu podívat Tomáš Trojan s manželkou a devítiletým synem Lukášem.

„Objíždíme všechny letecké dny v Čechách, protože syn s ní o tom, že v dospělosti bude pilotem. Snad mu to vydrží,“ uvedl návštěvník s tím, že v Chebu si zajistili ubytování na celý víkend a i přesto, že je na na neděli naplánovaný téměř shodný program, vyrazí na letiště znovu.

„Je to paráda a je stále na co koukat. Jediné, co mě trochu štve jsou fronty na občerstvení a na toalety,“ dodal muž.