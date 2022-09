Pořadatelé přišli s novinkou, kterou byla zásadní změna místa blíže k návštěvníkům centra lázeňského města. Návštěvníkům se líbily i prostory, ve kterých byly slavnostní tabule prostřené. "To se pořadatelům povedlo. Ale musím přiznat, že i v minulých letech měli dobrý výběr místa v Grandhotelu Pupp," dodala Kajabová.

Nádherný porcelán totiž mohli lidé letos poprvé obdivovat v prostorách známého Grandhotelu Ambassador, který je v centru města. Pořadatelé tak šli, podle svých slov, návštěvníkům naproti. Užily si i malé děti. Pro rodiny s dětmi byla v Zeyerově ulici připravena oblíbená porcelánová škola a již zmíněné folklórní vystoupení.

"Po letech jsem si zkusila lepit potisky na porcelán. Kdysi jsem to dělávala ve fabrice na výrobu porcelánu. Tenkrát to byla docela dřina, protože jsme museli plnit normy. Nyní jsem si to při slavnostech takzvaně užívala," směje se Ladislava Fedorová, která spolu s vnukem zavítala do porcelánové školičky. "Takzvaně se tu vyřádily i děti, což bylo fajn," dodala.

Podzimní porcelánové slavnosti se konaly tři dny. Od pátku 2. září do neděle 4. září se tam protočily tisíce lidí z celého světa. Slyšet byla kromě češtiny, němčina, angličtina, ruština. Mezi návštěvníky byli vidět i lidé z daleké Indie či arabského světa.

Thun 1794 je největším českým výrobcem porcelánu. Společnost má ve svém výrobním sortimentu bytový porcelán, hotelový porcelán, speciální kuchařský program, porcelán pro děti a zakázkové výrobky pro velké mezinárodní řetězce. Vyrábí i specifický typ takzvaného tvrdého porcelánu s teplotou výpalu 1405°Celsia.

Vysoká kvalita a jedinečný design vycházející z 220leté tradice výroby porcelánu v České republice zaručuje zákazníkům vysoký standard. Sídlem firmy je město Nová Role u Karlových Varů, kterému se říká město porcelánu.