„Během letošního roku byl pro mě osobně velmi silný příběh holčičky Nelinky z Toužimi, které lékaři diagnostikovali několik závažných diagnóz včetně dětské mozkové obrny, spasticity všech končetin či epilepsii. Pomohli jsme díky příspěvkům ve veřejné sbírce, řada lidí přispěla do pokladničky na akcích, kterých se aktivně účastníme. Peníze jdou na rehabilitační a terapeutické pobyty. Dalším obdarovaným z veřejné sbírky byl Lojzík z Luhu nad Svatavou, který má diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnu, ale je to velký bojovník a statečně se pere s nepřízní osudu,“ popsala Barbora Štěpánková ze správní rady NFFŠ.

Filozofií zástupců nadačního fondu je osobně se setkat s těmi, kteří o pomoc žádají, a pečlivě posoudit možnost pomoci. Stánek nadačního fondu mohli lidé vidět a navštívit na řadě akcí. „Zúčastnili jsme se Dne pro zaměstnance Sokolovské uhelné a SUAS GROUP, závodu dračích lodí na koupališti Michal, Dasnického benchpressu, golfového turnaje pořádaného nadací Lebeda Charity, akce Sokolov blíž sobě, benefičního koncertu Hradní Stráže a Policie ČR. Během prosince máme ještě před sebou hokejová utkání HC Baník Sokolov a HC Energie, a také galavečer bojových sportů Fight Night West v Karlových Varech. Budeme rádi, když se díky výtěžku z těchto akcí podaří opět pomoci někomu z těch, kteří si sami pomoci nedokáží,“ vysvětlila Barbora Štěpánková.

Zástupci NFFŠ během roku navázali spolupráci s dalšími organizacemi, jako je Denní centrum Mateřídouška, Hospic sv. Jiří, Pomáhej SRDCEM a VLNY AGENCY. Konkrétně díky spolupráci s VLNY AGENCY probíhá celoroční sbírka během konání jejich akcí. Výtěžek poputuje hned čtyřem chlapcům z Karlovarského kraje, kteří se potýkají s různými hendikepy.

„Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří přispěli do našeho nadačního fondu, dále těm, jež se zúčastnili nějaké akce a přispěli nám do kasičky. Velký dík patří všem mým dobrým duším, které mi dobrovolně během akcí pomáhají, a také kolegům, ať už ze správní rady, nebo z marketingu Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Jsem vděčná rodině za podporu nadačního fondu jako takového i za to, jak mě samotnou motivují v práci pro fond. Každý z nás nemá to štěstí být zdravý a žít bez zdravotních omezení. A proto budeme pokračovat v pomoci dětem i dospělým z našeho regionu a spolu s námi určitě celá řada podporovatelů, kteří jsou důkazem síly lidské solidarity a empatie,“ dodala Barbora Štěpánková.

Nadační fond Františka Štěpánka navazuje na odkaz významného podnikatele, filantropa a sokolovského patriota. Fond je oporou těm, kteří svou těžkou situaci nezvládnou sami. Přispět je možné na transparentní účet 317200123/0300 a do pokladniček na akcích. Veškeré informace o činnosti fondu i formulář žádosti najdou zájemci na webu NFFŠ: https://nffs.cz/nadacni-fond