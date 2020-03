Pokud se pandemie koronaviru nezastaví a počet nemocných nepřestane stoupat, pak tato zákeřná nemoc může zcela změnit letní filmovou tvář Karlových Varů. I když organizátoři nejprestižnějšího mezinárodní filmového festivalu v České republice stále doufají, že tento katastrofický scénář nenastane.

TERMÍN SE ZATÍM NEPOSOUVÁ

„V této chvíli nemáme a ani nemůžeme mít žádné finální rozhodnutí, zda se karlovarský festival bude konat. Zatím jsme nepřistoupili ani k posunu, ani zrušení vzhledem k červencovému termínu plánovaného konání. Situaci samozřejmě, stejně jako všichni, velmi pečlivě sledujeme, ale vzhledem k tomu, že nikdo nedokáže odhadnout její vývoj, tak nejsme schopni teď dát nějakou finální odpověď,“ uvedla Uljana Donátová, tisková mluvčí mezinárodního filmového festivalu. A dodala, že jakmile podle ní padne nějaké rozhodnutí, samozřejmě bude vedení MFF partnery filmové přehlídky a následně veřejnost informovat. „Pořád doufáme, že se festival od 3. července konat bude. Zatím je stále dost času, vše se bude odvíjet od toho, jak se situace vyvine,“ uvedl i prezident MFF Jiří Bartoška.

POKUD FESTIVAL ZRUŠÍ, ZTRÁTY BUDOU OBROVSKÉ

Na rozhodnutí festivalového štábu čeká i vedení Karlových Varů, protože finanční přínos festivalu je pro město naprosto nepřehlédnutelný. Ročně přinese do Karlových Varů na tržbách přes sto milionů korun. A to jsou peníze, které by lázeňské město, v němž koronavirus nyní doslova vyprázdnil lázeňské hotely a sanatoria, nutně potřebovalo. Což znamená, že jenom město Karlovy Vary přijde o desítky milionů korun.

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová potvrdila, že pokud se festival konat nebude, bude to pro ekonomiku i města, tedy jeho podnikatelů, výpadek. „Rozhodně je ale mnohem důležitější řešit ne konání festivalu, ale celkově, jak se podaří rozjet fungování cestovního ruchu po případném ukončení nouzového stavu. Bohužel to nebude otázka několika dnů, ale měsíců. V současné době ani nevíme, jak to bude se zahraničními návštěvníky a podobně,“ doplnila primátorka.

NERVÓZNÍ JE I VEDENÍ THERMALU

Mírnou nervozitu neskrývá ani Vladimír Novák, ředitel hotelu Thermal. Sice potvrdil, že oprava hotelu probíhá podle harmonogramu, ale bez hostů a festivalu budei tento hotel, který je festivalovým srdcem, jenom sčítat ztráty. „S vedením mezinárodního filmového festivalu intenzivně komunikujeme. Co festival potřebuje, to připravujeme, ovšem zda se konat bude, to závisí na spoustě faktorů. My ale stále pracujeme s verzí, že festival bude,“ uvedl ředitel.

ZASTUPITELÉ OPTIMISMEM NEHÝŘÍ

Optimismem ohledně letošního konání filmového festivalu nehýří ani karlovarští zastupitelé. „Osobně si nedovedu představit, že by letošní ročník filmového festivalu mohl běžet ve stejné podobě jako v minulosti.I když budou vládní opatření snad zmírněna, srocení tisíců lidí ve městě bude negativně vnímáno z bezpečnostního i psychologického hlediska. Přál bych si, aby na začátku července město opět kypělo životem, ale musíme se všichni připravit i na variantu, že 55. ročník mezinárodního filmového festivalu proběhne až v roce 2021,“ konstatoval například Jindřich Čermák, předseda zastupitelského klubu Pirátů.