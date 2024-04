Po příchodu k budově nádraží vidí cestující plot, který zakrývá celou stavbu a pokud chce odcestovat vlakem musí se držet šipek, kterého ho boční uličkou nasměrují k nástupišti. Cestou mine přenosné záchody, pokladnu umístěnou ve stavební buňce a dojde k prvnímu nástupišti, kde na lavičce čekají cestující na regionální vlak. Lavička je nová a nahrazuje rozměrově obrovskou čekárnu, která byla umístění ve staré budově. tam je nyní vstup zakázán. vevnitř budovy se to hemží dělníky, slyšet jsou sbíječky a pískající stavební kolečka. Před budovou se bagr zakusuje do země a i zde musejí být ve střehu zejména řidiči projíždějící kolem. Směrové šipky a tabule v češtině i angličtině upozorňují cestující kudy mají opustit nádraží a naopak kudy se dostat do vlaku. Už teď je z rozsahu prací a také projektu jasné, že ve Františkových Lázních budou mít jednou z nejhezčích nádraží v celém Karlovarském kraji.

Porota soutěže Stavba Karlovarského kraje jí loni udělila cenu za nejlepší projekt. Celkové náklady vyjdou na úctyhodných 252 milionů korun. Zachován bude historický vzhled budovy a k němu přibydou nezbytné moderní prvky pro pohodlí cestujících i zaměstnanců.

Zdroj: Roman Cichocki

Práce budou zahrnovat jak obnovu historické fasády, tak i modernizaci odbavovací haly a pokladen. Renovací projde také hlavní vchod do budovy, navíc se zřídí přístupové chodníky přímo na 1. nástupiště. V těsné blízkosti objektu se vybudují cykloboxy, parkovací stání pro kola i místa s možností nabíjení elektrokol. Veškeré přístupy budou bezbariérové.

„Díky rekonstrukci se nádraží ve Františkových Lázních stane důstojnou vstupní branou do města, které je spolu s Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi součástí takzvaného lázeňského trojúhelníku, zapsaného v roce 2021 na seznam světového dědictví UNESCO. Moderní budova nádraží s původní tváří bude přesně tím, jak bychom měli přistupovat k historickému dědictví na železnici: s citem pro krásu původní architektury a s ohledem na současné potřeby cestujících,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Střeše a fasádě vrátí stavbaři její původní vzhled, a to jak barevností a materiály, tak i podobou historických říms. V interiéru pak provedou kompletní obnovu podlah, stěn a podhledů a repasi dveří. V horních patrech dojde k úpravě celkem 11 bytů.

„Celková rekonstrukce budovy zaznamenala svůj první úspěch ještě před samotným zahájením prací. Odborná porota soutěže Stavba Karlovarského kraje jí loni udělila cenu za nejlepší projekt. Cestující se tedy mají na co těšit,“ poznamenal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost APRIS 3MP.

„Při obnově nádražní budovy ve Františkových Lázních využijeme našich bohatých zkušeností s rekonstrukcemi historických objektů. Do projektu opět zapojíme i naše kolegy z Provozu obnovy památek, kteří mají cenné znalosti a dovednosti v oblasti historických řemesel. Realizace bude probíhat za nepřerušeného provozu, což s sebou přinese určité nepohodlí pro všechny zúčastněné. Uděláme maximum, aby stavební práce dolehly na cestující i zaměstnance co nejméně,“ řekl Karel Volf, generální ředitel společnosti Metrostav DIZ. Ta je zhotovitelem prací společně s firmou AVERS.

Nádraží ve Františkových Lázních je součástí památkové rezervace, celá rekonstrukce budovy se proto bude provádět v souladu s požadavky památkářů. Její výsledek bude působivý.