V plné kráse se po více než půl roce vrátil na své původní místo takzvaný Fischerův kříž v mariánskolázeňských Úšovicích. Dřevěná socha byla v dezolátním stavu. Díky dobrovolníkům se ji podařilo zrestaurovat.

Kříž posvětil emeritní plzeňský biskup František Radkovský. | Foto: Deník / Jana Bežáková

Podle odhadů je kříž s tělem Krista starý více než sto let. „Přesně to ale nevíme, je tady od té doby, co jsme se sem přistěhovali,“ řekl Milan Bindzar. Ani důvod, proč byla socha postavena, není zcela jasný. S největší pravděpodobností byl kříž s tělem Krista postaven na památku pětiletého syna J. Reisse, kterého 6. června roku 1873 při náhlé bouřce zabil blesk.