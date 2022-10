Podle Vrbaty něho je zajímavostí, že sloup na ašském přechodu prokazatelně stál až do 90. let minulého století. „Zda byl odstraněn z důvodu rekonstrukce znovuotevřené silnice z Aše do Selbu, nebo například zlodějem kovů, se dle Bohuslava Karbana dosud nepodařilo zjistit," doplňuje Milan Vrbata.

Nejkrásnější park se oblékl do podzimního hávu. Zraky hostů těší od 19.století

Bohuslava Karbana zavedla k tomuto projektu i láska k historii. „Od mala modelařím a zajímám se o československou armádu do roku 1939. Asi před dvěma lety jsem dělal průzkum tzv. zvláštních zařízení na komunikacích z let 1936 až 1938 na Ašsku. A právě zde se na často na dobových fotografiích objevuje i hraniční orientační sloup, a tak se stal dalším předmětem mého bádání. Vzhledem k tomu, že ve volném čase dojíždím do Stříbra, což je přibližně 100 kilometrů z Aše, abych pečoval o československé opevnění z let 1936 až 1938, rozhodl jsem se, že bych měl rád i něco blíž a tak začala první komunikace tehdy ještě s panem místostarostou Pavlem Klepáčkem," vzpomíná Bohuslav Karban.

Zmíněný hraničák, jak se mu také mezi místními říká, si vybral pro jeho zajímavou historii. „Jsem obyvatel Krásné u Aše, a i ta měla svůj hraniční orientační sloup na hraničním přechodu Neuhausen. V Ašském výběžku jich bylo celkem šest, ale jen tento má opravdu zajímavou historii. Kdežto ostatní nejspíš zmizely brzy po záboru pohraničí v roce 1938 jakožto symbol nenáviděné republiky. Sloup číslo 16 byl pouze přetřen na bílo, odstranily se malé státní československé znaky a byl doplněn o hákové kříže. Po válce byl nejspíš obnoven, ale cestu k němu zavřela železná opona. I tak nezůstal osamocen. V době, kdy se tam nikdo z Čech nedostal, byl udržován a natírán až do roku 1990 někým z Bavorska. Po pádu Železné opony a rekonstrukci silnice do Bavorska, tam údajně sloup ještě chvíli stál, nicméně brzy zmizel a tak nejen Ašsko, ale celá Česká republika přišla o významnou kulturní památku," sděluje s tím, že pokud by se podařilo do Ašského výběžku vrátit všech 6 sloupů, měl by tento projekt ještě větší význam a stal by se jedinečným v celém Česku i na Slovensku.

Rybník Amerika u Františkových Lázní čeká výlov

Na projektu hraničního a orientačního sloupu se podílel i nadšenec do vojenské historie Boleslav Mendoň. „Hlavní impuls a administrativu jsem zařizoval já. Dále pan Bohuslav Karban, který již projevil stejný záměr v roce 2014, ale až společnými silami se podařilo dát věci do pohybu. Velké díky patří také městu Aš, které projekt financuje k příležitosti oslav 150. výročí povýšení Aše na město. Dále bych chtěl poděkovat panu Vitali Godorožovi, který celý sloup svařil a připravil na nátěr a také panu Tomášovi Karbanovi s přáteli, kteří pomohli sloup usadit a zabetonovat," říká.

Slavnostní odhalení je naplánováno na 28. října, kdy se účastníci vydají na vlastivědnou vycházku na Benešův palouček. „Zájemce o vycházku upozorňujeme, aby zvolili ideálně vysokou trekingovou obuv, začínáme v 10 hodin před ZŠ Okružní v Aši, a od Benešova paloučku se vydáme na hraniční přechod Aš - Selb, kde slavnostně odhalíme hraniční orientační sloup číslo 16. Vycházku pro nás připravil nový místostarosta Pavel Matala, akci dále doprovodí dobové uniformy financů, celníků, četníků a vojáků z 30. let minulého století v podání Prapor SOS Falknov n. O., KVO Stříbro, KVH Ležky a jiných. Akce se také zúčastní Celní správa ČR, jakož to nástupce finanční stráže," uzavírá Boleslav Mendoň.