A teď se jim to vyplatí ještě víc. Od července je totiž v Německu snížená sazba DPH, která některé produkty pomohla zlevnit. Sice jde o desítky centů, ale i tak se to podle oslovených lidí vyplatí. Vozí si tak z Německa plná auta potravin a drogistického zboží.

„Všimla jsem si, že se cena u některých mléčných produktů mírně snížila. Jedná se zhruba o desítky centů, ale i to je úspora,“ uvedla Blanka Sedláčková z Karlových Varů.

„Některé produkty zlevnily i výrazněji. Například jejich typická polévka eintopf stála ještě před časem dvě eura, teď jsem ji sehnala za euro. Je to sice jedno euro, ale my jich vždy bereme více, takže se nám to určitě vyplatí. Minule jsme odjížděli s plným kufrem auta,“ poznamenala.

Německo snížilo daň z přidané hodnoty na šest měsíců, aby tak stát podpořil ekonomiku, kterou zasáhla koronavirová krize. Vyšší sazba je snížena z 19 na 16 procent, nižší ze sedmi na pět procent. „Co jsem se dívala, tak některé položky nejsou zlevněné vůbec, u některých to dělá pár centů a u dalších i euro,“ sdělila Jana Veselá z Chebu, která do Německa jezdí nakupovat často.

„Jezdím pravidelně pro zeleninu a ovoce, protože je tam v současné době mnohem lacinější než u nás, a to i bez snížení daně. Například květák jsem v Německu koupila v přepočtu za 27 korun, u nás je stále kolem 50 až 60 korun, což je něco příšerného. To samé jablka. Ta jsem v Německu koupila za dvě eura dvě kila, u nás bych za ně dala přes stovku. Jinak se v Německu vyplatí nakupovat i uzeniny, mléko a další produkty. Ale když vidím, že se něco trochu zlevnilo, přiznávám, že toho většinou koupím víc. Všimla jsem si, že se snížila i cena pracích prášků, a to zhruba o 20 až 30 procent,“ dodala Jana Veselá.