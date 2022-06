Nález kosterních pozůstatků v lesním porostu. Tím se začíná odvíjet detektivní příběh, do něhož se přesune návštěvník ojedinělé výstavy, kterou připravuje Muzeum Karlovy Vary. Partnery při této akci mu bude nejen Kriminalistický ústav Policie České republiky v Praze, ale i Barrandov studio. Výstava, jejíž název je Detektivové, četníci a sběratelé kostí, potrvá ve výstavních prostorách muzea na Nové louce od 30. června až do 31. srpna. Vernisáž se koná 29. června od 17 hodin.

"Jak postupují forenzní antropologové Kriminalistického ústavu při identifikaci kosterních pozůstatků? Co vše o člověku prozradí kosti? Lze z kosterního nálezu odhadnout pohlaví, dožitý věk jedince či jeho výšku? Jak důležité jsou v procesu identifikace zuby? K čemu slouží superprojekce? Pomohla již někdy kresebná rekonstrukce obličeje odhalit identitu zemřelého? To vše jsou otázky, na něž by mohli návštěvníci dostat během této výstavy odpověď," uvedla ředitelka muzea a kurátorka výstavy Dominika Kožešníková.

Lidé si si budou moci prohlédnout kosterní pozůstatky ze studijní sbírky Kriminalistického ústavu. Půjde například o kosti, které slouží k odhadu pohlaví a věku jedince, kosti nedospělých osob, kosti s patologickými projevy, jako jsou zlomeniny, sečná a střelná poranění, vrozené a růstové abnormality, dále spálené či ohořelé kosterní pozůstatky. Zajímavým exponátem je podle Kožešníkové i hlava mumie a mumifikované ruce.

"Výstava byla koncipována jako příběh, do kterého je návštěvník vtažen a který se začne odvíjet nálezem kosterních pozůstatků v lesním porostu. Ihned začíná policejní vyšetřování, jehož cílem je zjistit identitu osoby, příčinu úmrtí, a v případě potvrzení násilné smrti pátrat po pachateli. Identifikace lidských pozůstatků je úkolem forenzní antropologie, která je jedním z odvětví oboru kriminalistika. Vyhodnotit kosterní nález – zjistit co nejvíce relevantních informací o zemřelém, může být v některých případech velice obtížné," konstatovala ředitelka muzea a dodala, že když je pachatel dopaden a usvědčen, případ končí. "V tomto okamžiku mohou přijít filmaři a podle skutečnosti natočit film. Staré detektivní příběhy a nové kriminálky jsou mezi diváky kin a televize velmi oblíbené. Proto byla výstava doplněna výběrem kostýmů z fundusu Barrandov studia, které byly použity při natáčení různých filmových detektivních příběhů," uzavřela kurátorka výstavy.