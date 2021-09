Projekt Náplavky v karlovarských Tuhnicích začíná mít konečně hmatatelné obrysy a pomalu se přesouvá z pouhých vizí do realizace. Menší zádrhel ale nastal v přípravě projektové dokumentace pro územní řízení. Původní zhotovitel totiž nebyl schopný podepsat smlouvu s městem, a tak ho vypracuje nový. Předložení projektu se tak oddaluje. Právě výběr projektantů ale vadí některým opozičním zastupitelům. Podle nich byl totiž i ten druhý vybrán bez výběrového řízení. Celý projekt Náplavky má stát podle náměstka primátorky Petra Bursíka (ODS) 20 až 30 milionů korun.

"Původní zhotovitel dokumentace pro územní řízení smlouvu s městem nepodepsal, protože realizaci studie nebyl schopný z kapacitních důvodů zvládnout," uvedl náměstek Bursík. Jak doplnila mluvčí magistrátu Helena Kyselá, radní na posledním jednání schválili nového zhotovitele projektu, a to karlovarskou společnost GEOprojectKV.

"Nelíbí se mi, jakým způsobem město vybírá projektové kanceláře," poznamenal opoziční zastupitel Josef Janů (dříve Piráti, dnes nezařazení). "I tu druhou oslovili na přímo," konstatoval. "Ano, i já s tím mám problém, že město vybírá zhotovitele projektu bez výběrového řízení," reagoval i další opoziční zastupitel Jindřich Čermák (Piráti). Oba ale zároveň kvitují, že se tímto prostorem vedení města zabývá a s návrhem na jeho využití nemají větší výhrady. "Možná je zbytečně megalomanský. Mohlo se jít v tomto případě spíše v duchu přírodního rázu, přičemž se mohl dát větší důraz na využití kulturního potenciálu Chebského mostu," prohlásil Čermák, který připomenul, že Náplavka je součástí projektů, na něž město čerpá úvěr. Na tuto položku je vyhrazeno 50 milionů korun. "Je dobře, že ten prostor chce město využít, protože v Karlových Varech stále náplavky scházejí. Otázkou je, za jaké prostředky to bude. Navrhoval bych spíše volnější přírodnější formu prostoru, kde si lidé budou moci třeba uspořádat i piknik," uvedl Janů.

Jak náměstek Bursík upřesnil, jde o území dlouhé přibližně 1,1 kilometru, které se rozkládá mezi Chebským mostem a plynárenskou lávkou. "Má být rozděleno do několika sekcí, kde počítáme s částmi pro děti i seniory, plážemi, místem pro venčení psů i pořádání výstav. Chceme z toho udělat přírodní areál. Počítám, že přes zimu by se udělala projektová dokumentace a na jaře příštího roku bychom se pustili do realizace. Náklady by se měly pohybovat mezi 20 až 30 miliony korun," uzavřel náměstek primátorky.

Projekt Náplavky bodoval i v letošním ročníku Stavby Karlovarského kraje. V rámci hodnocení odborné poroty se umístil na druhém místě.