„Jediný, kdo tuhle vyhrocenou předvolební rétoriku a zcela zbytečné boje vnáší do města je právě pan Mlátilík. Bohužel navíc způsobem, který je zcela nesmyslný a agresivní,“ uzavírá Kuchař.

„Odmítáme, aby naše město bylo zatahováno do pirátské volební kampaně. Nemáme žádného zastupitele, který by byl za tento subjekt zvolen, u nás žádní Piráti ani STAN v komunálních volbách vůbec nekandidovali," uvádí Mlátilík.

„Návrh na mé odvolání vnímám jako předvolební hru a účelový útok, který stojí na vylhaných argumentech a jeho cílem je jen a pouze pokusit se oslabit mou pozici před volbami. Načasování, kdy se návrh objevuje, rozhodně není náhodné. Aniž bych chtěl na kohokoli ukazovat prstem, doporučil bych čtenářům uvažovat o tom, s kým Ivo Mlátilík dlouhodobě spolupracuje a komu by toto oslabení koalice Pirátů a Starostů ve finále prospělo,“ říká Kuchař.

„Zneužití daru? Asi tím myslí moje poděkování zastupitelům a městu za příspěvek na rodiny postižené tornádem. Je to nesmysl. Bylo třeba zprávu, kterou jsem publikoval na svých sociálních sítích „Město Františkovy Lázně pošle 250 tisíc na pomoc obcím…“ graficky zpracovat. A podle pravidel musím v předvolebním čase všechny příspěvky coby kandidát viditelně označit zadavatelem a podobně. Bezesporu každý, kdo si přečte text příspěvku, jasně uvidí, že jde o poděkování všem zastupitelům. Takže je to jeden nesmysl za druhým,“ upozorňuje starosta.

V úterý 14. září se někteří zastupitelé na posledním zasedání městského zastupitelstva ve Františkových Lázních rozhodli odvolat starostu města Jana Kuchaře. Návrh neprošel, proto chtějí svolávat mimořádné zastupitelstvo, a to nejpozději do 7. října | Foto: Deník/Kateřina Butaki

Za nemravné vyvolávání předvolebních kauz a nesmysly označuje starosta Františkových Lázní Jan Kuchař lídr STAN v kraji slova opozice, že nakládá neoprávněně s městským majetkem nebo nerespektuje rozhodnutí zastupitelstva. Právě takovými argumenty někteří zastupitelé zaštítili svůj pokus o jeho odvolání na posledním zasedání městského zastupitelstva 14. září. Návrh ale neprošel, proto chtějí svolávat mimořádné zastupitelstvo, a to nejpozději do 7. října.

