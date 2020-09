Už pátého ročníku dobrovolnické akce Čištění řeky Ohře se zúčastnili také Nebaničtí.

V Nebanicích se pustili do úklidu. | Foto: Foto:obec Nebanice

Cílem akce je řeka bez odpadků a předmětů, které do ní nepatří. Do Nebanic dorazilo mnoho dobrovolníků, kteří se pustili do úklidu. Podle jejich slov bylo odpadků méně než minulé ročníky, ani tak ale pytle na odpadky nezůstaly prázdné.