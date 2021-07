Zážitků bude plno, například let v oblacích naživo, protože okružní lety jsou také součástí programu. Potkat se tam lidé mohou i s místním pilotem Martinem Piklem, který létá ve vzduchu 20 let a je majitelem ultra lehkého letadla TL-2000, Sting S4

Kdy jste zjistil, že létání je vaší vášní?

Od mládí jsem chodil s pohledem upřeným na oblohu, takže mě aviatika zajímala od mala. Vždy mě to k letectví táhlo. Mám spoustu přečtených knížek o historii českých stíhacích i bombardovacích pilotů za druhé světové války a podobně. Když potom člověk roste, tak se otevře možnost prožít něco podobného, tak jsem toho využil. Samozřejmě začátky neměly se stíhací perutí nic společného, protože jsem začínal paraglidingem. Nejdříve bezmotorovým a potom motorovým. V momentě, kdy jsem si pár let na paraglidingu prožil sám, měl jsem touhu sdílet letecké zážitky i s ostatními, jelikož jsem společenský. Chtěl jsem se o všechnu tu krásu s někým podělit, takže když se naskytla příležitost udělat si pilotní průkaz na sportovní letadlo, neváhal jsem a šel do toho.

Kdy přišel osudový okamžik, kdy jste se poprvé tváří v tvář setkal s létáním?

Ten okamžik přišel v momentě, kdy jsem přijel za svým příbuzným na kopec Raná u Loun, to je taková Mekka paraglidingu v České republice, a tam už byl na mě strýc připravený. Domluvil tam s instruktorem létání a vypadalo to tak, že na mě hodil postroje a hodil padákem z takového tréninkového kopečku. V momentě kdy jsem letěl z kopce, kde bylo maximální převýšení čtyři metry, tak jsem pochopil, že to je něco, co chci dělat, čemu se chci věnovat. Okamžitě jsem vyplňoval papíry, abych se zařadil do výcviku.

Jak dlouho létáte?

Papíry na paragliding mám od roku 2001, deset let jsem létal paragliding, a deset let mám papíry na letadlo, takže jsem dvacet let ve vzduchu.

Věnujete se zážitkovému létání. Kolik to stojí a jaké jsou možnosti?

Věnuji se zážitkovému létání. Cena jedné hodiny na našem letadle stojí tři tisíce korun. Jsou například klienti, kteří chtějí letadlem i na Šumavu, do Liberce, nebo se také podívat na Ještěd či do Plzně. Letadlo má dolet téměř tisíc kilometrů, takže jde už jen o to, kolik člověk chce do zážitku investovat a kam se chce podívat.

Co člověk musí udělat proto, aby mohl létat?

Na prvním místě je chuť něčemu věnovat čas a energii, na druhém je chuť věnovat se novým věcem a pídit se po nich a na třetím místě je určitě touha po to létání, protože to vás musí bavit. Dnešek je bohužel plný chuti spíše dobře vypadat, je chuť vypadat na sociálních sítích dost cool a vzbuzovat uměle závist u ostatních. Já tomu říkám asociální sítě, ne sociální, ale například létání je věc skutečná, nejde o to udělat si třeba selfíčko, ale je to o opravdovosti okamžiku. Je to koníček, který vám sice bude brát dost času, ale na druhou stranu vám bude dávat tolik nadhledu a reálných zážitků, tolik opravdu skutečných sociálních kontaktů, že to není věc, kterou byste žili jeden den, je to vášeň a láska na celý život.