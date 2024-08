Počasí posledních dnů na Karlovarsku je ideální pro sledování Perseidů. Astronomové slibují na nebi tentokrát velkou podívanou. Potvrzuje to i ředitel karlovarské Hvězdárny Františka Krejčího Miroslav Spurný. „A navíc není úplněk. To, že je ale slunečno během dne, ještě ovšem neznamená, že se počasí nemůže k večeru změnit a pozorování oblohy tak může překazit oblačnost,“ poznamenává Spurný.

Připomíná, že nejideálnější doba pro sledování padajících hvězd je ale až po druhé hodině v noci. I tak ale ti, kteří nevydrží ponocovat a svůj zrak upřou na nebe ještě před půlnocí, se nějakého nebeského úkazu dočkají. „Je to naše každoroční srpnová zábava, že kolem 12. srpna pozorujeme na chalupě hvězdy. Včera jsme koukali už po jedenácté hodině v noci a celkem pěkně to lítalo,“ svěřuje se Jiří Koukal.

„Perseidy má smysl pozorovat nejdříve po druhé hodině. Ve velkém je možné je pak pozorovat při rozbřesku, kdy už na nebi žádné hvězdy nesvítí,“ pokračuje ředitel hvězdárny.

Ta je veřejnosti k dispozici během léta každý den, nejen tedy při pozorování Perseidů, záleží opět na počasí. Na pozorování padajících hvězd ale exkurze zaměřené nejsou. „Začínáme každý den ve 23 hodin. Je ale potřeba, aby se návštěvník dopředu objednal mezi 13 až 16 hodinou. My mu pak do 21 hodin potvrdíme, že se prohlídka díky příznivému počasí uskuteční. Program bývá zpravidla dvě hodiny, průměrně k nám chodí kolem dvaceti lidí, což je ideální počet,“ vysvětluje ředitel Spurný s tím, že tuto akci nedoporučuje dětem do osmi let.

Program se týká podle něho standardního pozorování oblohy s výkladem, kdy se návštěvníci střídají u dalekohledu. Zaměstnanci hvězdárny představují jednotlivá souhvězdí a lidé mohou nebe sledovat mezitím na lavičkách.

„Perseidy můžeme na obloze pozorovat od 24. července do 24. srpna. Nyní je pro sledování nejideálnější čas, protože na nebi nevidíme jen Perseidy, ale také dalších pět až šest rojů, které lítají od svých radiantů. Radiantem myslíme místo, z něhož meteorické roje létají,“ dodává Spurný.