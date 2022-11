„Před časem jsem se dozvěděl, že zamýšlené vánoční trhy a adventní akce se v letošním roce v Mariánských Lázních konat nebudou. Důvody? Malá finanční podpora, nezájem stánkařů a tak dále. Prostě v Chebu, Karlových Varech a všude jinde vánoční trhy zorganizovali, ale v Mariánských Lázních nemělo být absolutně nic,“ vysvětlil důvod k organizaci alespoň čtyř adventních víkendů Tomáš Richter, provozní ředitel mariánskolázeňského hotelu Krakonoš. Dalším impulsem ke změně bylo podle něj to, že hoteliéři svým hostům neměli co nabídnout. „Obsazenost v době adventů dříve jak od Čechů, tak zahraničních turistů byla velmi slušná. A letos? Pusto a prázdno. Tak jsem se zřejmě mírně řečeno zbláznil a pustil se po hlavě do problémů. Chtěl jsem všem ukázat, že když se chce, tak to jde,“ řekl Richter.