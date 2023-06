"Přišlo nám vyrozumění ze strany právníka, že je vše v pořádku. Částku 62 tisíc tedy musím zaplatiti, ale nevím jak. Jsem v bytě 2+1 se dvěma dětmi a měsíčně jsem platila 9100 korun. Třetí dítě je na internátě, který také musím zaplatit. Přišlo mi navýšení měsíčních záloh o 2800 korun. Ve splátkovém kalendáři bych měla zaplatit další 3 tisíce korun, což je dohromady velký skok a navýšení o téměř šest tisíc měsíčně. Co bude nevím. Už teď jsou naše měsíční poplatky zhruba 20 tisíc. Vím, že se to zaplatit musí, ale tak vysoké částky ve splátkovém kalendáři jsou likvidační. Když se bavím se sousedy, mají ten samý názor. Chtějí splácet dluh, ale v menších částkách," říká jedna z nájemnic Kateřina Schönová.

Pomoc přislíbil i chebský úřad práce a odbor sociálních věcí. Pokud se na ně lidé obrátí, budou každý případ posuzovat individuálně. Zároveň ale občany upozorňují na to, že vyúčtování za ně úřad platit nemůže. Nejdříve musejí žadatele splnit zákonné podmínky pro případnou výplatu podpory. Mezi ně patří i fakt, že předem nic nevyplácejí. Nejdříve musí žadatel uhradit co má, a teprve poté se mohou na úřadech bavit o tom, na co má nárok. Místní byli také upozorněni, že Karlovarský kraj vyhlásil program nazvaný Záchranná brzda, díky němuž může kraj pomoci darem.

Zdroj: Cichocki Roman

Zástupce dodavatele tepla, jímž je Lubská Kalora, Jaromír Brož oznámil důvody zvýšení cen za dodávky tepla. Rok 2022 byl podle něho rokem extrémního a skokového nárůstu cen energií. "Trh se stal velice nestabilní a cenová situace byla turbulentní. Energetická krize, která zasáhla celou Evropu, se nevyhnula ani naší společnosti. Doposud výhodný a velice strategický nákup plynu, díky kterému bylo možné dodávat teplo za velice výhodné ceny, se v loňském roce nedal zabezpečit. Společnost Lubská Kalora byla nucena zemní plyn nakupovat v měsíčních intervalech, a tak ceny za dodávky zemního plynu v určitých měsících trhaly rekordy. Jako jednatel společnosti Lubská Kalora se nebojím nazvat situaci na trhu za extrémní a mimořádnou. Tento rok nebyl pouze rokem vysokých cen za dodávky zemního plynu, ale i strachem, zdali Lubská Kalora bude schopna zajistit dodávky tepla pro domácnosti," řekl Brož.

Zároveň, stejně jako starosta tvrdil, že byli všichni informováni o růstu cen plynu v médiích, na úřední desce města či v místním zpravodaji. Reagovali na to prý jen někteří nájemníci, kteří si nechali zvýšit měsíční zálohy. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle obou zástupců dosud nepřijalo opatření, aby byly vysoké ceny plynu pro malé teplárny kompenzovány. Vláda slibovala, že pomůže. Zejména prý tehdy, až bude cena za gigajoule 1000 korun a vyšší. "Dodnes se nic nestalo, byly to jen sliby. Pro nás bylo prioritní zajistit lidem dodávky tepla a teplé vody tak, aby v bytech nemrzli," dodal Vorm.

