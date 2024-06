V aktuálním žebříčku Mezinárodní šachové federace patří první místo v bleskovém šachu hráčů věkové kategorie do 8 let hráči z Chebu Danielu Vo.

Nejlepší dětský šachista na světě je Daniel Vo z Chebu | Foto: Zdroj: Město Cheb

Je to obrovská naděje chebského i českého šachu v aktuálním vydání žebříčku Mezinárodní šachové federace FIDE se probojoval na první místo na světě v bleskovém šachu hráčů věkové kategorie do 8 let. Řeč je o nadějném chlapci Danielu Vo. Informoval o tom Šachový klub Valdštejn Cheb s tím, že malého borce můžete vidět na turnaji dospělých O Krále KV Arény, který se bude hrát v karlovarské Hale míčových sportů ve dnech 8. a 9. června.

Jak dále uvedle na svých stránkách město Cheb, dalším velkým úspěchem chebského šachu jsou dvě vítězství v krajském finále mládeže, která vybojovali Jonáš Kubát (věková kategorie H14) a Tobiáš Krištof (H16). Klub ŠK Valdštejn Cheb tak bude mít na Mistrovství Čech zastoupení ve všech věkových kategoriích. Daniel má totiž zajištěn přímý postup na šampionát ve věkových kategoriích H10 i H12.

Mladí chebští hráči se v červnu zúčastní také Republikového přeboru školních týmů ve Zlíně a Mistrovství ČR družstev mladších žáků v Harrachově. Daniela pak čeká náročné šachové léto. Vedle dvou kvalitních přípravných turnajů v Klatovech a na Seebergu bude hrát na Mistrovství EU věkové kategorie H10 a na Mistrovství Evropy věkové kategorie H08.