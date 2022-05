Pohár ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje pro rok 2022 si odnesl se svým čtyřnohým miláčkem, belgickým ovčákem Diegem, který 18. srpna oslaví pět let psího a velmi profesně "našlapaného" života plného dobrodružství.

Diego je se svým páníčkem non-stop, protože nejen, že jsou kolegy, ale jsou dokonce i spolubydlící a tudíž i rodina. „Před tím, než jsem nastoupil k policii, tak jsem dva roky dělal u vězeňské služby. Nastupoval jsem v době, kdy byl stop stav. Díky tomu, že se uvolnilo místo, tak sháněli zkušeného člověka ke psovodům. V té době si mě vlastně jen přelili z ozbrojené složky do ozbrojené složky,“ vzpomíná podpraporčík Martin Havlíček z Chebu.

Aby člověk mohl pracovat se zvířaty, potřebuje smysl navíc, který mu umožňuje vcítit se do jejich duší. „Opravdu tuto profesi nemůže dělat každý. Psovodem se člověk nestane ani za několik let práce, protože je to dlouhodobý proces. Je to o neustálém studiu psa. I když to dělám jedenáct let, tak mám pořád pocit, že bych našim čtyřnohým parťákům mohl rozumět víc, zkrátka se stále učím,“ pokračuje.

Podle něho nejsou začátky psovodů jednoduché. „Je potřeba ovládnout určitou metodiku, dále nervovou soustavu psa. Je důležité porozumět jejich vnímaní a naučit se metodiku povelů. Každý psovod si časem vybuduje svůj systém,“ říká psovod tělem i duší, který měl za celou dobu své kariéry čtyři parťáky. „Osobní pouto a vztah ke každému pejskovi je víc než důležitý, protože jakmile se práce začne dělat strojově, tak vyhoříte i jako člověk,“ vysvětluje s tím, že tato profese je především pro aktivní lidi, co rádi běhají a jsou venku. „Cvičíme pachové stopy, je to všechno práce v terénu a tu je třeba mít opravdu rád, protože veškerý čas trávíte především se zvířetem,“ usmívá se a vysvětluje, že se s láskou ke zvířatům a především ke psům narodil. „Se psy jsem si hrával už od malička. Bylo to naprosto něco přirozeného a pro mě také ve všem nejlepší terapie. Už jako malý jsem měl živou fantazii a pořád jsem někde běhal a pes byl k tomu všemu nejlepší parťák, protože mě v ničem nebrzdil oproti kamarádům. Doprovázel mě na všech mých stezkách. Po střední škole, když jsem hledal zaměstnání, tak jsem si říkal, že by bylo fajn mít práci, kde bych měl psa. Policie byla mezi záchranařinou a armádou takovým pro mě přijatelným kompromisem, kde mohu pomáhat a chránit,“ vypráví.

Martina Havlíčka baví v jeho práci služba na ulici, pomáhat lidem, vyhledávat zločince a odcizené předměty. „Baví mě také být nápomocný hlídkám na ulici, když se něco děje. Jsem prostě takový akční typ. Tato pozice mi naprosto vyhovuje," tvrdí.

I přes to byly přípravy na přebor ve výkonu služební kynologie velké. „Je to velmi složitý proces. Tyto přípravy fungují jako vrcholový sport. Je potřeba si jeden měsíc nastavit trénink například pachových stop, poté je ale také důležitý týdenní odpočinek. Dále posilujeme kondici, kde běháme do svahů, ale i se zátěží. Podstatnou částí je i trénink poslušnosti a obrany. Vždy si to nastavím dva až tři měsíce před zahájením soutěže, abychom šli do soutěže co nejvíce připravení,“ upřesňuje.

Krajský přebor policejních psovodů byl plný disciplín, které museli psovodi zdolat. „Například poslušnost je jedna z klasických disciplín. My to ještě máme obohacené o překážky, pes se musí plížit a přeskakovat vysokou zeď. Poté tam máme speciální práce, jako je hledání vystřelených nábojnic v terénu, který je obtížný. Pět minut je na vyhledání pěti nábojnic. My jsme našli tři za pět minut, což není špatný počet. Další práce jsou praktické a terénní. Tady je velmi důležité, aby pes našel pachovou stopu, jinak má nulu, a to jsou rozhodně těžší disciplíny. Hledáme také odcizené předměty. To vypadá tak, že v určité oblasti je vyhozená kabelka a pes ji musí najít. No a nesmím ani zapomenout na obranné práce, jako jsou likvidace, výtržnosti, zadržení pachatele, protiútok na psa, prohlídka pachatele a jiné,“ popisuje.

Své schopnosti měřili psovodi ve třech disciplínách, a to pachové práce, obrana a poslušnost. „Účelem bylo prověření připravenosti služebních psů, ale taktéž předání zkušeností jednotlivých psovodů. Během čtyřdenních závodů bylo k vidění mnoho skvělých výkonů,“ doplňuje policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Mistrovství České republiky ve služební kynologii Policie ČR se bude konat během září tohoto roku.