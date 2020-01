„Oprava se dotkne části, která se nachází vedle opravené dráhy. Mimo jiné chceme zrekonstruovat i příjezdovou cestu u manipulační plochy,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

Už v předchozích letech se povedlo na letišti část přistávací plochy opravit. Pak dostalo letiště povolení k dočasnému používání.

„Kdybychom rekonstrukci letos nedokončili, hrozilo by, že by provozovatel letiště o certifikát přišel. Na letišti by pak nemohla přistávat ani menší letadla. Pokud se nám letos povede opravu úspěšně dokončit, může letiště certifikát získat natrvalo,“ poznamenal starosta.

Vedení města očekává, že by stavební práce mohly být levnější. Výběrové řízení se bude teprve vypisovat.

„Podle dosavadních informací, které máme, by cena za rekonstrukci letiště mohla být i nižší, ale jde o specifickou stavbu. Uvidíme, za jakou cenu se podaří práce vysoutěžit,“ podotkl chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Letecký den se na chebském letišti uskuteční letos od 22. do 23. srpna.