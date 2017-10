Nejvíce se lidem líbila grilovaná kuřata

Cheb – Hliněná hnízda ptáků, barevné větrníky, hliněné a barevné obličeje, jeskynní malby anebo grilovaná kuřata?

Díky školákům se část lesa u chebské vyhlídky Egerwarte stala místem, které je galerií v přírodě, a láká tak lidi k návštěvě. Je na co se dívat.Foto: Deník / Buriánek Jan

Co z toho je hezčí mohli hlasovat lidé v anketě v uplynulých týdnech. Zmíněné artefakty jsou k vidění nad chebskou přehradou Skalka nedaleko rozhledny Egerwarte. Žáci ze všech základních škol v Chebu a žáci ze škol Realschule a Mittelschule v německém Waldsassenu si s mravenčí prací dali záležet. A vyplatilo se, nejvíce u veřejnosti zabodovala grilovaná kuřata ve vzduchu.

„V anketě probíhající na webu města Chebu od srpna do září bylo zaznamenáno celkem 1 536 hlasů. Zvítězila 4. ZŠ Cheb, která získala 1 178 hlasů. Druhé místo vybojovala 2. ZŠ Cheb za sérii keramických obličejů stromů s názvem V lese nejsi nikdy sám. Třetí místo patří 3. ZŠ Cheb a jejich Chaloupce pro veverku,“ informovala manažerka projektu Pavla Sudimacová.

Vítězné dílo se jmenuje Ptáci a je nainstalované nad horní cestou vedoucí od bývalé plovárny u přehrady Skalka směrem k Egerwarte. Ptáky z nakašírovaných a nabarvených balónků vytvořilo v minulém školním roce 25 žáků 9. A a 9. B ze 4. ZŠ Cheb pod vedením učitele Otto Friedricha.

„Ptáci stylizovaní jako grilovaná kuřata v prvním plánu naplňují myšlenku Kouzelného lesa ve smyslu pohádky, a to jako známý motiv pečených kuřat, která létají bez práce přímo do úst. Na druhou stranu ptáci neznají hranice, pohybují se bez omezení napříč státy. A právě tento druhý pohled naplňuje myšlenku přeshraničních projektů podporujících setkávání a spolupráci se školami z jiné země. Barevnost ptačích artefaktů poukazuje na odlišnosti lidí, ať už se jedná o barvu pleti, národnost, historické zkušenosti nebo náboženství,“ sdělil Otto Friedrich.

Přeshraniční projekt Kouzelný les realizovalo město Cheb ve spolupráci s městem Waldsassen v období od října 2016 do července 2017. Výtvarné objekty ve stylu land art, které jsou umístěny v části zalesněného území nad přehradou Skalka, se staly zajímavým zpestřením vycházek Chebanů i turistů. Přispěly také ke kultivaci území v blízkosti bývalé plovárny Skalka, což je dlouhodobý záměr města. Díla vytvořilo celkem 80 dětí ve věku do 15 let.