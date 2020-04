Všude, kam se člověk podívá, je Corona. Otevře noviny, píše se o Coroně, v televizi se řeší Corona, rádio mezi Coronu občas hodí písničku. Corona, Corona, Corona…

V kombinaci se slovy nesmíte, musíte je to vražedná kombinace. Nesmíte do práce, abyste nechytli Coronu, nesmíte za přáteli, abyste nechytli Coronu, musíte nosit roušky, abyste nechytli Coronu. Lidé dodržují příkazy a… nechytí Coronu. Hanka z Chebu říkala: „Mám depku.“ Až teď pochopila, že to deprese nebyla. Ta pravá depka útočí teď. Má nařízenou práci z domova, do toho řeší úlohy s dětmi, a navíc jí doma každý večer zaclání naštvaný manžel, který nemůže s chlapy na pivo. Ale má štěstí. Nemá Coronu. Má ale strach. Strach, že se zblázní a v lepším případě bude místo vitamínů polykat prášky na hlavu. V tom horším skončí ve vězení za domácí násilí… Někteří tvrdí, že koronavirovému tlaku a strachu z Corony uniknout nelze. Lze! Pomůže i zdánlivá maličkost v podobě knihy, kterou si už dlouho chceme přečíst. Hry, kterou si s námi děti už dlouho chtějí zahrát, nebo polštářové bitvy v dětském pokojíčku či malé procházky do přírody… Když vypneme televize a internet (byť na pár hodin denně), zjistíme, že nám může být dobře jen proto, že chceme, aby nám dobře bylo.