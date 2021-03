Některá města a obce na na základě vládního doporučení uzavřely svá dětská hřiště. Herních prvků si děti neužijí například v Chebu.

Některá města a obce přistoupily k uzavření dětských hřišť. | Foto: Deník / Jana Bežáková

„Až do 21. března jsou všechna městem provozovaná dětská hřiště uzavřena,“ uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková. Na hřištích jsou umístěny cedule. Páskou jsou zase zabezpečena hřiště, které spravuje obec Milíkov. Zatímco někde k uzavření hřišť přistoupili, v Mariánských Lázních se k tomu nechystají. "Bylo by to obtížné už jen technicky, protože až na dvě výjimky nejsou naše dětská hřiště oplocená," uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Hřiště jsou pravidelně kontrolována městskou organizací.