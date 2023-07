Jen v Karlovarském kraji se každou chvíli pátrá po desítkách ztracených či pohřešovaných dětí. Drtivá většina z nich se dříve či později najde. Jde většinou o klienty výchovných ústavů, odkud opakovaně utíkají. Další skupinou mohou být děti šikanované či jinak týrané. A pak jsou zde děti, které zmizely před několika lety a dodnes je policisté hledají.

Ilustrační foto. | Foto: www.aplikaceecho.cz

Každý rok si proto připomínáme Pomněnkový den. Pro většinu lidí normální den. Pro pohřešované děti, jejich rodiče, příbuzné a kamarády a pro policisty má ale mnohem hlubší význam. V Česku se momentálně pohřešuje dvaadvacet takovýchto dětí. Policisté evidují více dívek, a to celkem šestnáct. Po některých se pátrá řadu let a dnes jsou nebo by byly v pubertě či dospělé. U některých chybí v evidencích fotografie, u jiných dokonce křestní jméno. Nestačili jim ho totiž dát či zavést do evidencí.

„Každý rok pátráme v Karlovarském kraji po několika desítkách mladistvých či nezletilých osobách. Nejčastěji jsou pohřešováni svěřenci různých zařízení, jako jsou například dětské domovy či diagnostické ústavy. V roce 2022 jsme pátrali po 45 mladistvých svěřencích, nutno ovšem dodat, že po řadě těchto svěřenců pátráme během roku opakovaně. Drtivá většina těchto pátrání je úspěšná a pohřešované svěřence se policistům podaří v krátkém čase najít. Svou zásluhu na tom mají média i všímaví občané, kteří nám v mnoha případech sdělují důležité poznatky vedoucí k úspěšnému vypátrání.“ říká mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva.

Zdroj: Youtube

Pak jsou tu malé děti, ty se ztrácejí, dá se říct, stále. Nejčastěji při kulturních akcích nebo v obchodních domech. Policejní preventisté proto navštěvují děti ve školách. Vysvětlují jim, co dělat, když se ztratí, jak se chovat. Brečení nepomůže, je důležité přivolat si pomoc. Měly by znát své jméno a bydliště, ideální je mít na ruce gumový kroužek s telefonním číslem rodičů.

"Pohřešované děti jsou jednou ze skupin ohrožených dětí. Ve většině případů se jedná o děti, které svévolně utečou z domova, z ústavu nebo o děti, které jsou takzvaně uneseny jedním z rodičů. Se zvláštním zřetelem jsou řešeny především případy zmizení dětí, při kterých je bezprostředně ohroženo zdraví nebo život dítěte. V těchto situacích je velice důležitý rychlý přenos informací jak mezi jednotlivými subjekty pátrání, tak i směrem k veřejnosti, která může v době bezprostředně po zmizení dítěte poskytnout relevantní informace," říká mluvčí policistů Ondřej Penc.

A do třetice pomněnkové děti. Tradici takzvaného pomněnkového dne si připomínáme od 80. let 20. století. 25. května 1979 se v New Yorku cestou do školy ztratil šestiletý Etan. V tu dobu kvetly pomněnky, a přestože se rozběhlo rozsáhlé pátrání, včetně zveřejnění fotky na krabicích od mléka, nikdy nebyl nalezen. Pomněnka se tak stala symbolem pohřešovaných dětí.

Ženu zatáhl v Aši do průchodu a chtěl peníze. Za pár minut byl v rukou policie

V prevenci policistům pomáhá i zpěvák Marek Ztracený. Před dvěma lety Policie České republiky navázala spolupráci s Markem Ztraceným a vznikl projekt ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden, který si klade za cíl upozornit na problematiku pohřešovaných dětí a na mechanismus pátrání po nich.

Pohřešovanou osobou je člověk, kterého postrádá rodina jeho nejbližší, je to ten, který se nevrátil domů, do svého bydliště, do dětského domova a podobně nebo ten který zabloudil, osoby, které zmizely za podezřelých okolností a mohou se stát obětí trestné činnosti, které mohou být v nebezpečí náhodné smrti, újmy na zdraví nebo jiné újmy. Bylo učiněno oznámení o pohřešování a není známo, kde se zdržuje nebo pohybuje.

Pohřešovanou osobou kromě členů rodiny mohou být svěřenci dětských a výchovných ústavů pro mládež. Termínem “dítě v ohrožení“ se rozumí dítě, které by mohlo být ohroženo na životě nebo zdraví, nebo je prokazatelně fyzicky nebo psychicky handicapované.