Chtěla jsem si vzít roušku a dostala jsem výpověď, protože v našem hotelu jsou roušky zakázané. Koukají na nás jako na cirkusáky.

Vojtanov | Foto: Deník / Roman Cichocki

Nošení roušek podle nich šíří paniku. To jsou některé ze zkušeností českých pendlerů, kteří dojíždějí do sousedního Německa za prací. Dostávají se tak do složité situace. Chtějí dodržovat česká nařízenía chránit své zdraví, ale někteří němečtí zaměstnavatelé se jim smějí, nebo dokonce nošení roušek zakazují.