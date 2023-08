Karlovarský kraj byl ve druhém čtvrtletí letošního roku šestým nejnavštěvovanějším regionem České republiky.

Chebský hrad. Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Celkový počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Karlovarském kraji se meziročně zvýšil o 21,4 % a počet přenocování vzrostl o 23,3 %," uvedla Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

V hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje se ve 2. čtvrtletí ubytovalo celkem 346 811 hostů, jejich počet se tak oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 61 163. Toto navýšení bylo nejvyšší v rámci celé České republiky. Z tuzemska přijelo do kraje o 8,6 % návštěvníků více a počet zahraničních návštěvníků doznal dokonce více než třetinový nárůst, tedy o 36,6 %. Hosté strávili v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 1 295 199 nocí, ve srovnání se shodným obdobím roku 2022 je to o 244 660 nocí více. Na meziročním nárůstu celkového počtu přenocování se podíleli hosté z tuzemska i ze zahraničí, kteří byli nejvíce z Německa, na druhém místě pomyslného žebříčku se umístili hosté ze Slovenska, pak z Polska. "Z asijských zemí přijížděli na návštěvu nejčastěji hosté z Tchaj-wanu, kterých do Karlovarského kraje přicestovalo 4 388," vyčíslila Jana Špačková.

