Češi, kteří míří přes německé hranice, se musí připravit na častější policejní kontroly v blízkosti hranic. Německá policie totiž přitvrdila v boji s nelegální migrací a s okamžitou platností zahájila ve středu odpoledne na hranicích s Českou republikou a Polskem zesílené mobilní kontroly.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Petra Kůtová

Cílem je právě boj proti převaděčům. Posílení kontrol oznámila spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová. Kontroly, které nebudou stacionární, ale přizpůsobené aktuální situaci, jsou podle ministryně dohodnuty se sousedními státy, a nepodléhají tedy ohlášení Evropské unii.

Kontroly se zaměří především na trasy oblíbené pašeráky lidí. Ty vedou i přes Plzeňský a Karlovarský kraj. „Musíme bezpodmínečně zastavit převaděče, neboť kvůli maximálnímu zisku dávají všanc lidské životy. Proto spolková policie okamžitě začíná s dodatečnými flexibilními kontrolami v klíčových místech pašeráckých tras na hranicích s Českem a Polskem," řekla Faeserová. „Tyto dodatečné kontroly rozšíří skrytá pátrání, která jsme už v posledních měsících zintenzivnili. Tak bude spolková policie s početným personálem zastoupena v celém pohraničí. Můj cíl je vyvinout maximální tlak na převaděče, a ochránit tak životy lidí, kteří jsou pašováni přes hranice často bez vody a přístupu k čerstvému vzduchu," uvedla.

Ačkoli nově ohlášené dodatečné kontroly nebudou mít povahu stálých hraničních kontrol, musí se řidiči při cestě do Německa z Polska a Česka připravit na možná zdržení. Místa prohlídek nelze předem určit, protože se budou často měnit. Hlídky budou přímo na hranici a také v pohraničním regionu. Spolková policie se bude zajímat nejen o doklady, ale může nahlížet i do kufrů aut a ložných prostorů dodávek a nákladních aut. Očekávat lze zesílenou ostrahu ve vlacích a na nádražích v pohraničí. Podle Faeserové chce policie postupovat bez zbytečných dopadů na přeshraniční provoz. „Chceme flexibilními a mobilními kontrolami na střídavých místech zabránit pašerákům v jejich činnosti. Zároveň chceme, aby kontroly měly na běžný život, obyvatele a hospodářství co nejmenší dopad," řekla. Kolik spolkových policistů Německo do pohraničí vyšle, Faeserová s ohledem na boj proti převaděčům neupřesnila, budou to však stovky dodatečných policistů.

Kontroly nejvíce pocítí tisíce českých pendlerů, kteří dojíždí do Německa za prací. „Úplná novinka to pro nás není, už nyní se párkrát do měsíce stane, že policie odklání auta na parkoviště a všechny lustruje. Uvidíme, jak často to bude nyní," řekl Deníku Tomáš Holub, jeden z Čechů, který za prací do Německa míří každý den přes hraniční přechod v Železné Rudě.

Spolkové policii vypomůže na hranicích až 500 celníků. Ministryně řekla, že Berlín na zesílených kontrolách spolupracuje s regiony i se sousedy. „S našimi sousedními státy Českem a Polskem a spolkovými zeměmi Saskem a Braniborskem jsme kvůli těmto dodatečným opatřením v těsném kontaktu," prohlásila. Dodala, že Německo má štěstí, že Česko a Polsko jsou ochotné spolupracovat.

Faeserová zároveň varovala, že bez společného postupu celé Evropské unie není boj proti převaděčům a nelegální migraci možný. Ministryně je pod tlakem regionů a konzervativní opozice, aby zastavila nelegální migraci. Do konce srpna v zemi požádalo o azyl 204 000 lidí. Očekává se, že do konce roku může být takových žádostí až 400 000.