„Po dokončení dlouho očekávané rekonstrukce bude nemocnice komplexně dobudovaná. V horizontu dalších let by se tady nemělo nic zásadního dít, protože bude mít kompletní vybavení. Bavíme se jak o prostorovém zázemí, tak i co se přístrojů týče. Velká změna spočívá v pracovním prostředí, dále v optimalizaci provozu po nemocnici. S tím souvisí i sestěhování do jednoho pavilonu, kde jak se říká, se pacienti, zaměstnanci i návštěvníci dostanou všude suchou nohou. Mluvíme o zásadním kroku a dovybudování nemocnice jako takové,“ informuje generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März.

Termín dokončení stavby se odhaduje na 19. září. „Uvidíme, zda se povede, protože žijeme v nestabilní době. Musíme se tedy přizpůsobit dodavatelským firmám a dostupnosti materiálu. Společnost Metrostav se s tím v některých částech potýká, tak uvidíme, jak se s tím popere. V tuto chvíli se dokončuje vzduchotechnika, na ni jsou navázané další elektrikářské práce a podobně. Předpokládáme, že bude docházet k postupnému předávání stavby. Do konce září nebo do půlky října získá nemocnice velmi moderní prostory a vybavení na úrovni fakultní nemocnice,“ sděluje náměstek hejtmana Karlovarského kraje v oblasti správy majetku a investic Dalibor Blažek.

Nemocnice Cheb má zbrusu nový počítačový tomograf, je rychlejší a šetrnější

Nemocnice Cheb se stále pere s nedostatkem zdravotnického personálu, Josef März ale věří, že se situace zlepší. „Cheb jako takový v rámci příhraniční oblasti je z nějakých důvodů jako řada jiných nemocnic v pohraničí pro zdravotníky a lékaře zatím méně atraktivní. Nicméně právě rekonstrukce, o které se bavíme dává potenciálním zaměstnancům signál, že je výhodné zde pracovat. Máme tady kvalitní vybavení, zázemí, ale i kvalitní péči. My se nadále snažíme propojovat Karlovarskou nemocnici společně s chebskou, a to v rámci výpomoci, jako je sdílení personálních kapacit. Nemůžeme čekat, že až budou zaměstnanci, začneme se tomu přizpůsobovat. Vše musí jít v ruku v ruce a my věříme, že všechny tyto kroky vpřed přesvědčí ať už absolventy lékařských fakult, tak i například hotové lékaře, kteří sami vyhodnotí, že v Chebu stojí za to strávit čas jejich profesní kariéry,“ uvádí Josef März.

Rychlá a kvalitní péče

Radost z toho, že se chebská nemocnice znatelně zvedá, neskrývá ani její ředitel Martin Krušina. „Prostředí bude již brzy pro pacienty i zdravotnický personál naprosto moderní, a to i vybavení. Chebsko má okolo sta tisíc obyvatel a my máme rozhodně šanci být nemocnicí vyššího okresního typu s poskytováním rychlé, kvalitní a zodpovědné péče. Nemocnice Cheb se tak bude rovnat i jiným větším nemocnicím. Myslím si, že to bude opravdu moc hezké a za sebe mohu říci, že se těším,“ míní Martin Krušina.

Chebská nemocnice se brzy stane jednou z nejmodernějších v Česku

Na počátku se odhadoval celý projekt na půl miliardy korun, investice se ale musely o něco navýšit kvůli inflaci. „Když se podíváme na celek a nebudeme hodnotit jen stavbu, přípravné projektové práce, stavební dozory, ale například i vybavení nábytkem a přístroji, tak už se dostáváme někam ke tři čtvrtě miliardě korun. Samotná stavba se pohybuje okolo 560 milionů korun a druhá etapa, která se nyní realizuje, ta byla vysoutěžena za 240 milionů. Prostavěnost je v tuto chvíli 190 milionů korun a dalších 50 milionů korun jsou peníze, které se soutěží zvlášť. Jak jsem zmiňoval, jde o nábytek, zdravotní přístroje a podobně. Celkové výdaje na modernizaci zdravotnických přístrojů byly v celkovém projektu chebské nemocnice vyčleněny na 170 milionů korun,“ uzavírá Dalibor Blažek.