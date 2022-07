Uzavírka se koná od 8. do 25. července do sedmi hodin ráno. „V tomto období budou naši zaměstnanci čerpat zaslouženou dovolenou a zároveň tento čas využijeme k technickým úpravám, které by za běžného provozu byly náročné. Budeme tedy malovat stěny a podobně. Už 25. července začínáme standardně přijímat pacienty,“ uvádí mluvčí.

Podle ní takové uzavírky jsou každoročně, a proto je péče o pacienty zajištěna. Lidé v případě náhlé události budou moci do okolních zdravotnických zařízení. „Pro nás tato situace není neobvyklá, a proto jsme na ni vždy připraveni. Pacienti tedy najdou své útočiště jak v Karlových Varech, tak i v Sokolově. Abychom zajistili dostatečnou péči o pacienty, tak mezitím probíhala jednání i se sokolovskou nemocnicí, tak aby vše dokázali v pořádku pokrýt,“ pokračuje.

Zaměstnanci Karlovarské nemocnice budou proto vypomáhat v Nemocnici Sokolov. „Je to z toho důvodu, aby naše péče byla po dobu částečné uzavírky správně rozložená, aby tíha nevisela jen na jedné nemocnici. Ráda bych ještě upozornila, že i v době chebské uzavírky budeme zajišťovat provoz ambulantní chirurgické ambulance, a to denně od sedmi do devatenácti hodin. To znamená, že sice nepoběžíme non-stop, ale na takovéto drobnější ošetření, jako jsou například klíšťata, odřeniny, pohmožděniny a podobně, budeme pacientům k dispozici i v Chebu v tomto období,“ uzavírá Markéta Singerová.