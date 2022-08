„Veškeré technologie jdou velmi rychle dopředu, a to nejen mobilní telefony a počítače jako takové, ale i zdravotnická technika není výjimkou. Pakliže tu byl přístroj, který byl deset let starý, tak počítačová tomografie respektive výpočet je úplně někde jinde. Když to shrnu, tak benefity pro pacienty jsou méně záření a rychlost, pro zaměstnance je velkou výhodou snadná manipulace s přístrojem a lékaři kvitují vetší fluktuaci pacientů za méně záření. V tom je dle mého názoru největší posun,“ sděluje Martin Čvančara, provozní technický ředitel a člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice, pod niž chebská nemocnice patří.