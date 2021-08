Říká to ředitel provozně technického úseku a zároveň člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice Martin Čvančara.

V jaké fázi je rekonstrukce?

Aktuálně probíhá přestavba levého křídla pavilonu B. To znamená takzvaná druhá etapa rekonstrukce. V ní se počítá v 1.PP s transfuzní stanicí, sálky pro endoskopii a s rehabilitací. V přízemí bude sádrovna, ORL, endokrinologie, hematologická ambulance a neurologie. V 2. NP, tedy v 1.patře, bude chirurgické oddělení, dospávací pokoje s návazností na centrální operační sály. V 3.NP ve 2. patře chystáme ORL lůžka, ve 4. NP, tedy 3. patře, interní oddělení a Intermediární péči, to znamená pro pacienty s vyšším dohledem. Bude tam tedy pokoj, na nějž mohou být ukládáni pacienti, kteří nejsou ve stavu být umístěni na standardní lůžko, zároveň ani na JIP. To doposud v nemocnici nebylo možné.

Tato část rekonstrukce čítá investici přes 250 milionů korun z celkové částky téměř 500 milionů korun.

Co novinky znamenají pro nemocnici?

Rekonstrukce jednoznačně přináší komfortní moderní prostředí jak pro pacienty, tak pro náš personál. Nemocnice v Chebu je koncipována jako okresní nemocnice se základními obory, včetně porodnice a má v našem kraji své neodmyslitelné místo. Kromě rekonstrukce budov bude také uveden do provozu nový parkovací systém včetně nové komunikace v celém areálu nemocnice. V rekonstruovaných prostorách bude pochopitelně nový mobiliář, přístrojové vybavení, pacientská signalizace a řada dalších věcí.

Jsou s opravami spojená nějaká omezení?

Každá takto rozsáhlá rekonstrukce, která probíhá za provozu si s sebou nese svá omezení – ani v chebské nemocnici to není jinak. Aktuálně je omezen vjezd do areálu a je komplikované parkování, a to s ohledem na úpravy venkovních povrchů. Dále je také uzavřen hlavní vstup do budovy v pavilonu B, kde se buduje nový vstup. Aktuálně mohou pacienti vstupovat do budovy přes pavilon A, který je již po rekonstrukci. V tomto pavilonu je umístěno například gynekologicko-porodnické oddělení, dětské oddělení nebo laboratoře. Pacienti mohou nyní parkovat na parkovišti před pavilonem A, kde mají vymezená svá místa. Rekonstrukce venkovních ploch by měla probíhat do konce listopadu 2021. Našim pacientům i zaměstnancům nemocnice moc děkujeme za trpělivost a vstřícnost.

Co mohou pacienti očekávat?

V Chebu vznikne v podstatě nová kompletní nemocnice s kvalitním zázemím pro zaměstnance i pacienty, včetně kvalitního vybavení. Spolu s nabídkou města na možnosti ubytování a trávení volného času tak přispěje k atraktivitě nemocnice i pro nově příchozí personál.

Kdy bude hotovo?

Finalizace projektu je plánovaná na jaro příštího roku. Pevně věříme, že zhotovitel stihne vše v termínu a my budeme moci představit moderní zdravotnické zařízení veřejnosti.