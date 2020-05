Chebská nemocnice se postupně vrací do běžného provozního režimu. Od dnešního dne začala opět přijímat pacienty a obnovila chod většiny oddělení. Ta zbývající obnoví provoz už počátkem nadcházejícího týdne.

Chebská nemocnice. | Foto: Deník / Jan Buriánek

“Od dnešního dne bude zdravotnická záchranná služba opět směřovat pacienty do Chebu,” potvrdila Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice, pod kterou Cheb spadá s tím, že výjimkou budou zatím tvořit pacienti vyžadující intenzivní péči. Ti by měli zatím mířit do nemocnic v Karlových Varech nebo Sokolově.