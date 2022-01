"Našim lékárnám se podařilo zajistit dostatek tohoto přípravku, takže ho můžeme lidem vydávat po dohodě s praktickým lékařem či specialistou. V karlovarské nemocnici si ho zájemci mohou vyzvednout na infekční ambulanci, v chebské pak na interní," uvedla mluvčí Singerová.

Připomněla, že omikron se chová jinak než dosavadní mutace, mezi něž patří i ta jedna z nejagresivnějších delta, která stále mezi populací převažuje. Potvrdila to mluvčí Krajské hygienické stanice Michaela Zajíčková. Pacientům s deltou se na podporu organismu mohou podávat neutralizační monoklonální protilátky, jenomže ty na omikron nezabírají. "Právě proto jsme zahájili předávku Molnupiraviru. O ten si může zažádat každý covidní pacient s prokázaným omikronem. Je potřeba, aby si zašel ke svému lékaři, který mu vystaví žádanku. S tou pak dojde do nemocnice, kde mu je lék vydán," vysvětlila mluvčí nemocnice.

Přípravek ale není vhodný pro každého. Může ho dostat jen pacient starší 18 let, nemohou ho užívat těhotné ani kojící ženy. Podle Singerové nemusí mít člověk vážný průběh, aby si o Molnupiravir požádal. "Jeho užívání musí začít do sedmi dnů od pozitivního nálezu. Užívá se formou tablet, čtyři se berou každých dvanáct hodin po dobu pěti dnů," poznamenala Singerová s tím, že o výdeji léku v nemocnici byli informováni už všichni praktici v kraji. Stále platí, že pacienti s deltou mohou dostat protilátky. "Ty budou v oběhu do té doby, než omikron převládne mezi pozitivními více než 50 procenty. Hygienici nám už slíbili, že nám dají okamžitě vědět, jakmile v kraji dojde k překonání této hranice. Přesto si ale stále monoklonální protilátky ponecháme pro případy deltových pacientů, kteří by je vyžadovali," dodala mluvčí nemocnice.

Zatímco v pátek nebyl v chebské nemocnici hospitalizován žádný covidní pacient, v Karlových Varech jich aktuálně leží deset. Stav tří z nich je vážný, jsou napojeni na umělou plicní ventilaci. Žádný pacient nemá omikron.

Případů s omikronem za poslední dny ale v Karlovarském kraji značně stoupl. Ještě 31. prosince jich bylo pouze deset, ke středě 5. ledna hygienici už ale evidují 56 podezření na tuto mutaci. "Aktuálně je v kraji covidních 1278 lidí. Pozitivně testovaných z posledního dne, který máme k dispozici, je středa 5. ledna. V Karlových Varech to bylo 77 nových případů, v Chebu 47, v Sokolově pak 24," uzavřela mluvčí hygienické stanice Zajíčková. Nově covidních bylo ve středu 148 a je tedy zřejmé, že omikron zatím v kraji nedominuje.

