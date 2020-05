Do konce prázdnin má být hotov kruhový objezd mezi Čankovem a Sedlecem.

Řidiči nemají současnou podobu křižovatky rádi. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Lázeňské město Karlovy Vary je městem kruhových objezdů. První vznikl na jeho okraji u Jenišova téměř před dvaceti lety a další se bude brzy stavět. Doprava na křižovatce poblíž viaduktu mezi Čankovem a Sedlecem tak bude mnohem bezpečnější než doposud. Ne všichni řidiči si totiž na tomto místě uvědomí, který z nich má přednost, úsek je problematický i proto, že se do křižovatky vjíždí do kopce právě pod viaduktem, a dopravní situace tak není příliš přehledná. Přestavbu křižovatky na okružní má vedení města v plánu už delší dobu. Jak informovala mluvčí magistrátu Helena Kyselá, práce tam budou zahájeny začátkem června, hotovo by mělo být do konce prázdnin. „Rekonstrukce si vyžádá úplnou uzavírku. Stavbu bude provádět Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, konkrétním zhotovitelem je společnost STRABAG,“ upřesnila Kyselá. Město je vlastník dotčené komunikace v ulici Hraniční, a tak se na výstavbě finančně podílí částkou ve výši jednoho milionu korun.