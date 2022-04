Deník od začátku informuje o ojedinělém a vzácném nálezu Petra Švihovce, který se 3. října 2021 vydal se svým kamarádem do bývalého zajateckého tábora a našel v mariánskolázeňském lese ztracený náramek válečného veterána Joea Ernesta Esquibela. Na konci války v roce 1945 ho tam ztratil a díky Petrovi se náramek zase dostal zpět ke svému majiteli, tedy válečnému veteránovi, do USA. Od té doby zažívají Petr Švihovec a Joe Ernest Esquibel společnou euforii, která je vede ke společnému setkání. „Tento pro mě velmi osobní a silný příběh opravdu obletěl celý svět, a to i díky tomu, že nález se neobjevil například 30 let po válce, ale stalo se to 76 let po druhé světové válce. Někteří odborníci se shodují na tom, že něco podobného se vlastně stát nemůže, protože ti váleční veteráni už z většiny nejsou mezi námi,“ sděluje nálezce náramku amerického válečného veterána a redaktor Gejzíru Petr Švihovec.

Příběh jako z románu. Hledač pokladů našel náramek z války a pak i jeho majitele

Petr přiznává, že při hledání Veterána Joea měl neskutečné štěstí na lidi, kteří mu pomáhali a posouvali ho k cíli. „Joe mě při jednom z našich videohovorů pozval k němu domů. Takovou příležitost jsem si nemohl nechat ujít, tak jsem mu slíbil, že za ním do USA do května určitě dorazím. Joe má shodou okolností 1. května narozeniny, tak je náležitě oslavíme spolu a zároveň s tím i výročí osvobození Evropy a naší republiky,“ říká dojatě.

Příběh pro Petra a Joea pokračuje dál. „Chci se Joea zeptat na jeho lásku k Lydii, která byla nepochybně silná, protože vydržela válku a celý jeho život. Dále se ho chci zeptat na válku jako takovou. Zajímají mě podrobnosti jako třeba jména jeho kamarádů a to, jestli se viděli i po válce,“ uvádí.

Příběh se šťastným koncem, náramek veterána z války je zpět na jeho ruce

Petr Švihovec je vděčný za to, že se tato neuvěřitelná událost stala právě jemu. „Nesmírně si veškeré to dění okolo Joea a náramku užívám, protože tohle se opravdu nestává denně. Navíc mě zajímá druhá světová válka. Fakt, že se ještě mohu s tím dotyčným člověkem setkat za těchto nevšedních událostí, je něco, co snad ani nejde slovy popsat. Jeden den zkrátka vlezu do lesa a najdu tam náramek, který mi rozbuší srdce. A celá story má happy end s tím, že se tváří v tvář setkávám a objímám s člověkem, kterému tento vzácný předmět patří. Věřte tomu, že o tom se vám ani ve snu nezdá. Považuji to za velký zázrak. Je to sice ještě dva týdny do našeho setkání, ale pevně věřím tomu, že to vyjde. Mám už letenky, tak snad nás štěstí bude doprovázet dál,“ usmívá se.

Válečný veterán Joe díky tomuto příběhu doslova ožil a zase se mu vrátila chuť do života. „Před třemi lety byl na tom opravdu mizerně, a to proto, že jeho celoživotní láska Lydia zemřela. Joe byl dokonce na operaci se srdcem. Byl opravdu na umření, ale od té doby, co má náramek u sebe, tak se nechává slyšet, že mu tato skutečnost opravdu dává sílu do života. Za dobu, co je náramek na světě, zajímá se o Joea spousta lidí i médií. Dokonce za ním byl i ředitel jejich místní nemocnice a ten náramek chtěl držet v ruce a přál si ten příběh vyprávět, a to pro něho opravdu bylo nejvíc. Je krásné, jak také vzpomíná na doby, kdy si náramek koupil, vyryl si na něho jméno své ženy. Když náramek viděl na fotkách, tak okamžitě věděl a na vše si vzpomněl,“ uzavírá.

Petr Švihovec stráví v USA u Joea deset dní. Podle jeho slov s ním chce prožít hodně času a mimo jiné navštíví i místní média, jako je například v Colorado Public Radio. Deník bude nadále tento nevšední příběh sledovat.