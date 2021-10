Volby do poslanecké sněmovny mají v Karlovarském kraji své vítěze a také své poražené. V řadě neúspěšných kandidátů je nejen Věra Procházková, která sice kandidovala jako dvojka na krajské kandidátce za úspěšné ANO, ale ze třetího místa ji přeskákala Renata Oulehlová. Hlavními poraženými zůstávají kandidáti za ČSSD a KSČM, jejichž strany se do parlamentu vůbec nedostaly, a to lídr ČSSD Tomáš Svoboda a lídr komunistů Pavel Hojda.

K žádným velkým životním změnám ale ani u jednoho z nich nedochází, i když třeba Hojda nějaký čas poslancem byl, ale to jen do roku 2013. Procházková byla poslankyní zvolena před čtyřmi roky a nyní si podle svých slov bude užívat důchodu. Svoboda zůstává starostou Kynšperka nad Ohří.

"Je to obrovský neúspěch pro naši stranu, a přitom v našem kraji stačilo jen 7,5 procenta a měli bychom v něm mandát. Výsledky voleb nejsou pro nás dobrou vizitkou, a to jsem volební kampani věnoval veškerý svůj čas," říká Hojda, který už je čtyři roky v důchodu. "Udělal jsem pro to maximum. Objel jsem celý kraj, až snad jen na čtyři obce jsem byl všude. Volební témata byla nasměrována správně. Co nám uškodilo? Podle mě za to může i velmi nešťastné prohlášení Vojtěcha Filipa ještě před ukončením voleb, že podpoří Babiše. Takové věci se zkrátka před uzavřením volebních místností neříkají," konstatuje neúspěšný kandidát do parlamentu.

Připomněl, že k rozkolu kvůli podpoře Andreje Babiše došlo v KSČM už dávno, kdy se straníci rozdělili na dvě části - na ty, co akceptovali podporu vlády ANO, a na ty, co ji odsuzovali. "Na jaké straně jsem byl já? Byl jsem neutrální. Podle mě se radikální názory měly říci až po volbách," poznamenává Hojda, který se osobně účastnil sobotního vyhlášení v pražské centrále, kde podle něho rozhodně nebyla pozitivní nálada. "Dokonce sem přišla jedna paní z ODS, která nám nadávala a nejmladšímu kandidátovi plivla do tváře," dodává někdejší poslanec, který si dále bude užívat důchodu.

Krajský lídr za ČSSD Svoboda připouští, že za špatným výsledkem jejich strany v Karlovarském kraji může i fakt, že v něm byla vůbec nejnižší volební účast v republice. "Samozřejmě, že v první řadě jde o celorepublikové selhání strany. Prognózy pro nás nebyly pozitivní, když se dal očekávat výsledek maximálně pěti procent. Ale u nás v kraji je problémem nejen nízká účast, ale také zdejší skladba obyvatelstva. Co nám asi zlomilo vaz, byla spolupráce s ANO. Po jarních volbách jsem se spíše přikláněl k Tomáši Petříčkovi, ale Jana Hamáčka jsem respektoval," vysvětluje Svoboda.

Podle něho jsou pro ČSSD nyní důležité nadcházející komunální volby, které se konají už příští rok. "Nesmíme lámat hůl, rozhodně to nechceme vzdát," uzavírá.

Jak už Deník informoval, Procházkové z ANO je na jednu stranu líto, že se do Poslanecké sněmovny znovu nedostala, na druhou se ale těší na klid v důchodu. "Kolegyni Oulehlové to vůbec nezávidím. Hrůza mě objímá při představě, co se bude v parlamentu dít, holky to budou mít hodně těžké. Alespoň si konečně užiji klidný důchod. Těším se na práci na své zahradě, která je mým velkým koníčkem," dodává.