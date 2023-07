Další vězeň využil příležitosti venkovního pracoviště na území Karlovarského kraje, kde je zaměstnán, a ve vhodném okamžiku uprchl. Je to už několikátý případ za poslední týdny.

Tentokrát se jedná o Josefa Čopáka, který odešel z nestřeženého pracoviště v Hazlově na Chebsku.

Hledaný Josef Čopák.Zdroj: PČR„Policisté v Karlovarském kraji v současné době pátrají po 43letém vězni, který 4. července v podvečerních hodinách odešel z nestřeženého pracoviště v Hazlově na Chebsku. Hledaný muž je přibližně 166 centimetrů vysoký, má hnědé oči a černé na krátko střižené vlasy,“ informuje mluvčí policie Zuzana Churáňová.

Hledaný muž by mohl mít na sobě pracovní vězeňské oblečení, a to modré montérky, černé pracovní boty, oranžové triko a reflexní kšandy. „Neměl by být nebezpečný. Ve výkonu trestu odnětí svobody je za různou majetkovou trestnou činnost. Muž je slovenské národnosti, tak by se mohl pohybovat kdekoliv po republice,“ dodala.