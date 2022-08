"Není to jen letecký den, ale i jiné dny. Ultralighty nám létají přímo nad baráky. Přitom mají létat támhle dále podél vlečky a tam se otáčet na letiště. To nedělají a létají tady. Petici se chystáme sepsat. Chápu tradici letiště, chápu i snahu a peníze, které do letiště nadšenci vrazili, ale musí to mít nějaká pravidla. Nechci nikomu dělat potíže, ale na zahradě jsem měl vnoučata a ještě dnes na ní sbírám součástky z letadla. Letící motor, který se utrhnul z letadla, minul nějakou procházející ženu o deset centimetrů," říká majitel domu, který sousedí s polem, kterého ho odděluje od chebského letiště.