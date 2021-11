Lenka Fleischmannová, která vlastní farmářský obchod Medlenka v Chebu se podělila o svůj příběh, který měl díky její prozřetelnosti šťastný konec. „Je to emocionální vypětí. Samozřejmě, že jsme s tím většina z nás počítala. Tušili jsme, že se něco takového může stát, ale stále jsme doufali do poslední chvíle a chtěli se na ten vánoční frmol připravit,“ říká. Pandemická situace je psychicky velice náročná. „Těžko zvládáme tlak ve společnosti, politické výkyvy a neustálé dohady o nemocných a zdravých lidech. Je to tak vyčerpávající a musím přiznat, že člověka to do určité míry prostě semele. Ale musíte se nějak přenastavit a jet třeba i ze setrvačnosti. Zkrátka jsme do toho šli i za cenu toho, že trhy nevyjdou,“ sděluje.

„Nouzový stav padl ze dne na den. Myslím, že to není správné. Takové rozhodnutí nás opravdu nikoho neposílilo. Teď se nebudu bavit ani tak o finanční stránce, ale o samotné psychice a náladě ve společnosti. Je to opravdu hodně náročné a je to špatně. Na druhou stranu soucítíme s lidmi, kteří na tom nejsou dobře z jakéhokoliv důvodu. Ta tíha nás prodejců je vlastně na druhé metě, protože solidarita s lidmi, kteří trpí to všechno převyšuje,“ vysvětluje Lenka.

„Má práce je specifická v tom, že si sama vyrábím těsta, takže moje náklady jdou do surovin, které se musí zdělat a prodat. Něco se může zmrazit, ale ne zase všechno. Jsou ale lidé, kteří museli jet například až do Nizozemska a koupili za sto padesát tisíc sýry. Těch je mi opravdu líto. Potom jsou tací, kteří do toho vložili veškeré své poslední peníze, takže co se bude dít, nevíme. Kdo je na tom líp a kdo hůř? Myslím si, že nejdůležitější je nadhled a vnitřní síla, ale těch sil nám bohužel všem ubývá. Samozřejmě, že i já jsem seděla s hlavou v dlaních a říkala jsem si, co teď? Vždy je ale dobré na chvilku vypnout, zastavit se a nadechnout,“ pokračuje.

Lenka Fleischmannová vsadila na sílu facebooku. „Sociální sítě mají obrovskou moc a kolikrát už mi s něčím pomohly, tak jsem si řekla, že bych mohla svá zadělaná těsta na langoše a sýry nabízet alespoň za nákupku a nečekala jsem, prostě jsem to udělala. Byl to aktuální nápad bez nějakého velkého očekávání. Nevěděla jsem, jak na to okolí zareaguje, proto jsem suroviny nabídla za minimální částku, ale zase tak, abych nebyla v mínusu. Bylo úžasné, jaká se zvedla velká vlna solidarity, možná také lidé vycítili i velkou akci. Ať tak či onak začali na mou výzvu reagovat jeden za druhým, začala jsem si dělat seznam a ten neskutečně narůstal. Jsem za to vděčná. Dnes jsme přišli do obchodu a byla tady velká fronta a teď jsme po celém dni zavřeli a zjistili, že je všechno pryč, takže to dopadlo skvěle. Bylo tu sedm set várek,“ uvádí.

„Mám výhodu, že vlastním ještě obchod, takže se nesoustředím jen na trhy a stánkový prodej. Opět se nadechnu, vyklidím stánek a budu se věnovat obchodu, rodině a můžu si říct, že v lednu nezkolabuji, protože je strašně náročné působit i jako stánkař. Plno lidí si neuvědomuje, co takový stánkař musí absolvovat a udělat proto, aby prodal. Pro mnoho lidí jsou trhy zábava a nic jiného přirozeně nevnímají, ale my to vidíme ze všech možných stran a dost prožíváme, když jsou zákazníci s něčím nespokojení. Kdybych dnes věděla, co vše stánkař musí a nemusí, tak bych do toho nešla,“ směje se.

Majitelka Medlenky kvituje přístup chebské radnice. „Jsem moc ráda, že se k tomu město postavilo čelem a nabídlo, že by mohl být web, kde by se mohly prodávat naše výrobky. Neříkám, že to někoho spasí, ale je to nějaká šance. Na druhou stranu si myslím, že stánkaři jsou lidé podnikaví a moc je obdivuji. Zkrátka si vždy poradí,“ podotýká.

„Chtěla bych říct za všechny stánkaře, že podporujeme vedení města, a vážíme si také těch, co mají trhy na starosti. Chtěla bych i zdůraznit, že jim nemáme nic za zlé. Vnímám, že je tady mezi lidmi bohužel hrozně moc agrese. Jsem z toho opravdu moc smutná. Všichni jsme na tom stejně a neměla by nás tato situace rozdělovat. Našeho starosty si moc vážím a bolí mě u srdce, když veškerá nevole lidí jde na jeho hlavu. Ten člověk je tak otevřený a slušný z mého pohledu. Zažila jsem X starostů a žádný starosta se nestavěl k lidem takhle jako on. Je otevřený ke každé debatě a za to má můj respekt. Také doufám, že nová vláda přinese změny k lepšímu. Je to teď takové vše zamlžené a bez nějakých pravidel, takže jsem pozitivní v tom pravém slova smyslu. My holky z Medlenky máme celou dobu pandemie otevřený obchod. Svěřujete nám svoje příběhy, svoje boly a radosti. Společně se smějeme i pláčeme. Mnoho z vás už přešlo na druhou stranu. Milí Chebané, jsme s vámi a jsme tu pro vás. Symbolikou Medlenky je kváskový chleb, který se jmenuje Božídarský,“ uzavírá.