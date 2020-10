„Zkusili jsme si ji na jaře a byla to hrůza,“ řekl student Martin z Chebska. „Veškerá praxe z loňského roku nám chybí a ani učivo, troufnu si říct, pořádně neumíme,“dodal.

Nouzový stav, který vláda zavedla kvůli šířící se nákaze covidem, začal platit znovu po 140 dnech. V kraji stejně jako v celé republice se tak uzavřely střední školy a základní umělecké školy, v restauracích nesmí sedět více než šest lidí u stolu, začal platit zákaz shromažďování venku nad 20 osob, uvnitř nad 10 osob, sportovní utkání se začala hrát bez diváků. Podle oslovených lidí ale nařízení postrádají logiku.

Podle Martinových slov je až úsměvné, že do školy nesmějí, ale dát si s kamarády ´dostaveníčko´ může. Některá opatření udivují i pracovníky, kteří zajišťují volnočasové aktivity pro děti. „Vedu zájmový kroužek a ten zakázaný není. Mám v něm deset dětí, mohu s nimi ven, do klubovny ale nesmíme, protože se mnou jich je jedenáct. Ale mohu je vzít do bazénu nebo do posilovny, kde je dalších třeba dvě stě lidí bez roušek. Samozřejmě to neudělám, a pokud bude pršet, schůzka se zruší, ale je to logické?“ řekla vedoucí Jana. Nařízení naštvalo i rodiče malých fotbalistů a mají obavy, že brzy děti přijdou i o tréninky a místo pohybu budou opět sedět jen u počítačů.