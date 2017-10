Nová klinika vrátí lidi zpět do života

Františkovy Lázně - Celoevropsky jedinečná rehabilitační klinika by mohla do dvou let vzniknout ve Františkových Lázních. Zařízením se 150 lůžky by ročně prošlo až 2000 pacientů. Díky projektu by se navíc zachránily unikátní Luisiny lázně.

dnes 11:37 SDÍLEJ:

Františkovy Lázně - Celoevropsky jedinečná rehabilitační klinika by mohla do dvou let vzniknout ve Františkových Lázních. Zařízením se 150 lůžky by ročně prošlo až 2000 pacientů. Díky projektu by se navíc zachránily unikátní Luisiny lázně.Foto: Deník / Simeonová Václava

„Pro objekt, který je v současné době velmi zanedbaný, již dlouho hledáme investora. Projednáváno bylo několik variant, tato je ale zcela jedinečná, protože se povede zachránit budovu i s jejím účelem,“ řekl starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. „Investor chce objektu vrátit jeho původní podobu a počítá také s přístavbou k zadnímu traktu, kde by měla vzniknout lůžková část. Zachován bude ale také interiér, kde byly balneoprovozy, to jistě ocení památkáři,“ podotkl starosta.



Luisiny lázně patří městu a tak by to mělo zůstat i do budoucna. Investor, který má na projekt víc než půl miliardy, zde bude v nájmu. Kdo investorem je, by se měla veřejnost dozvědět do několika týdnů. „Mohu prozradit, že jde o evropskou společnost,“ poznamenal starosta.



A co přesně má ve Františkových Lázních vzniknout? „Jde o rehabilitační kliniku pro pacienty, kteří mají problém s pohybovým aparátem, ale také využívají interní lékařství. Jsou například po autonehodě, ale také před totální endoprotézou nebo po ní. Je dokázáno, že se tělo po operaci mnohem lépe regeneruje, pokud se na operaci předem připraví. I tomu se zde budou věnovat.“ Jak starosta upozornil, nejde o lázeňské zařízení, nýbrž o nemocniční. Sloužit má hlavně českým pacientům a péče by měla být zčásti hrazená pojišťovnou. Počítá se však s tím, že by sem jezdili také zahraniční pacienti, kteří budou potřebovat opravdu specializované pracoviště. Kvalitu podle starosty zaručí české kapacity. „Interní oddělení má zaštítit prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., fyzioterapeutickou část pak profesor PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D. Půjde o opravdu výjimečné zařízení, které na trhu chybí. U nás k němu má nejblíže to v Berouně, kde mají plno na dva roky dopředu. Ani zde však nenabízí takovýto druh pooperačních rehabilitací. V žádném případě se nejedná o konkurenci lázeňských provozů, naopak. Lázeňská zařízení by si měla tyto pacienty přebírat po uvedení pacienta do běžného života, kdy pro tyto pacienty je lázeňská péče předepisována. U nás tak budou mít tu výhodu, že budou moct při lázeňském pobytu chodit do kliniky na průběžné kontroly. Navíc zde budou testovány i speciální vany profesora Hepa. Díky jeho výzkumu možná zlomíme mýtus, že je inkontinence kontraindikací lázeňství,“ podotkl starosta.



Klinika by mohla navíc město celkově pozvednout. „Očekáváme zvýšení návštěvnosti, protože za pacienty budou jezdit jejich blízcí. A věříme, že reklamou budou sami pacienti, protože pokud vás někde vrátí do života, získáte k tomu místu citovou vazbu. Se zvýšením návštěvnosti jde ruku v ruce větší potřeba služeb, což znamená víc pracovních míst,“ vysvětlil starosta Jan Kuchař.



Investor si již areál prohlédl, začal komunikovat s památkáři a v současné době si nechává zpracovat projekt, který konkrétně řekne, jak vysoká částka bude pro rekonstrukci třeba. Teprve poté chce město s investorem řešit podrobnosti nájmu a další podobné záležitosti. ČTĚTE TAKÉ: Unikátní přístavbu knihovny může podpořit veřejnost

Autor: Václava Simeonová