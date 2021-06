Nové spoje pojedou po většinu dne ve dvouhodinovém intervalu a doplní nabídku dálkových spojů. V Plzni navíc vzniknou nové přípoje na linku Ex6 Praha – Domažlice – Mnichov. Spěšné vlaky zpočátku zajistí motorové jednotky RegioShark, které nejpozději do konce současného grafikonu vystřídají zcela nové soupravy RegioPanter.

„Zavedení nových spěšných vlaků přinese lepší, četnější a pravidelnější nabídku vlakových spojů mezi oběma krajskými městy, spoje ale budou výhodné i pro cestující z menších sídel na trase, které tyto spoje též obslouží. Vznikne tak například nové přímé spojení Svojšína a Plané u Mariánských Lázní se Sokolovem, Chodovem a Karlovými Vary či naopak Sokolova a Kynšperku nad Ohří s Plzní,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod. Spěšné vlaky pojedou s výjimkou dopoledního přepravního sedla v pravidelném dvouhodinovém taktu a jejich jízdní doba mezi Plzní a Chebem bude jen nepatrně delší než u Západních expresů. Tuto trasu ujedou za hodinu a půl, tedy za dobu jen o 11 minut delší než expresy. Celou trasu mezi krajskými městy projedou za 2 hodiny a 23 minut.

Spěšné vlaky doplní nabídku dálkových vlaků na trati 178 mezi Plzní a Chebem a díky přípojovým vazbám na expresy mnichovské větve linky Ex 6 navíc zajistí nová přestupní spojení dále do Domažlic a Mnichova nebo do Prahy. Nové spoje budou zastávky Cheb-Všeboř, Stebnice, Salajna, Valy u Mariánských Lázní, Milíkov, Sulislav, Pňovany a Plešnice projíždět, případně zde zastavovat na znamení.

Nové spoje dočasně zajistí moderní motorové soupravy řady 844 RegioShark. „Vlivem epidemie COVID-19 nestihne dodavatel Škoda Transportation dodat a schválit nové vlaky včas, po projednání s kraji tak dojde k plnému nasazení nových elektrických jednotek RegioPanter nejpozději k jízdnímu řádu 2021/2022 a nikoliv k 13. červnu, jak bylo původně plánováno. Nové soupravy momentálně prochází testy ve Zkušebním centru VUZ ve Velimi,“ vysvětluje Jiří Ješeta a dodává: „Českým drahám se po dohodě s objednateli podařilo dočasně zajistit pro tuto novou linku náhradní soupravy RegioShark, které cestujícím nabídnou srovnatelný komfort.“

Soupravy řady 844 RegioShark jsou moderní nízkopodlažní vozidla, která umožňují handicapovaným cestujícím bezbariérový nástup a výstup. Mají kapacitu 120 míst k sezení, jsou vybavena klimatizací, Wi-Fi připojením k internetu, zásuvkami pro dobíjení drobné elektroniky a elektronickým informačním systémem. Vozidla mají dostatečný výkon s maximální rychlostí 120 km/h.