K úvěru požaduje banka ručitele a tím bude město. To přitom od společnosti nebude chtít žádnou záruku.

O ručení a především o garancích například pro situaci, kdy by se dostal dopravní podnik do finančních potíží, se vedla dlouhá diskuze. Jedná se o částku zhruba 121 milionů korun. „Pokud by město neručilo, společnost jako taková by tak vysoký úvěr neobdržela,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Poté, co bude dotace připsána, zbude ale zhruba dvacet milionů korun, které bude muset podnik splácet. A to byl právě kámen úrazu. Finanční výbor města požadoval, aby Mariánské Lázně sepsaly smlouvu pro situaci, kdy by společnost bance přestala úvěr hradit.

Zastupitelé na svém prosincovém zasedání přijali usnesení, ve kterém bylo vedení města uloženo, aby tuto smlouvu připravilo.

Po dlouhých diskuzích zastupitelé od této podmínky nakonec na svém únorovém jednání ustoupili a žádnou záruku požadovat nebudou.

„Finanční výbor si vyslechl argumentaci a vzal ji na vědomí,“ řekl předseda finančního výboru Jiří Chval. Osm trolejbusů je už nyní ve výrobě a cestující v Mariánských Lázních by je mohli začít využívat v průběhu letošního roku.

Nákupem trolejbusů investice do městské dopravy nekončí. Obměnit potřebuje i trakční vedení a měnírna.