Postupně během tohoto týdne převezmou moderní elektrické soupravy provoz všech spěšných vlaků z Plzně do Karlových Varů. Do zkušebního provozu tak budou uvedeny všechny čtyři jednotky určené pro tuto mezikrajskou linku.

„Na přání regionů jsme objednali výrobu 50 dvouvozových jednotek a dalších 29 třívozových souprav typu RegioPanter. První čtyři jednotky z těchto kontraktů tento týden uvádíme do provozu na páteřních tratích Plzeňského a Karlovarského kraje. Přibližně ve dvouhodinových intervalech obslouží zrychlenou linku z Plzně do Mariánských Lázní, Chebu a Karlových Varů, kde se nachází množství moderních bezbariérových nádraží. Nové spěšné vlaky zrychlené linky P1 Západ provozujeme od června letošního roku. Cestujícím přinesly četnější a pravidelnější nabídku vlakových spojů mezi oběma krajskými městy, spoje jsou ale výhodné i pro cestující z menších sídel na trase, které tyto spoje obsluhují. Vzniklo například nové přímé spojení Svojšína a Plané u Mariánských Lázní se Sokolovem, Chodovem a Karlovými Vary či naopak Sokolova a Kynšperku nad Ohří s Plzní,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod.

Spěšné vlaky doplňují nabídku dálkových vlaků na trati 178 mezi Plzní a Chebem a díky přípojům na Západní expresy mnichovské větve linky Ex 6 navíc zajišťují nová přestupní spojení dále do Domažlic a Mnichova nebo do Prahy. Trať Plzeň – Cheb ujedou za hodinu a půl, tedy za dobu pouze o 11 minut delší než expresy. Celou trasu mezi krajskými městy Plzní a Karlovými Vary pak urazí za 2 hodiny a 23 minut.

Komfort jako v expresu: klimatizace, Wi-Fi a bezbariérový nástup

Pořízení nových souprav zapadá do Strategie Českých drah do roku 2030, která počítá s rozšiřováním služeb a odstraňováním bariér pro cestování. „Regionální soupravy RegioPanter nabídnou na západočeských tratích podobný komfort, jako mají nejmodernější dálkové vlaky. Cestující mají v klimatizovaných oddílech k dispozici Wi-Fi připojení k internetu, elektrické zásuvky a USB porty pro dobíjení cestovní elektroniky, jako jsou mobily, tablety nebo notebooky. Cestujícím s kojenci nabízejí přebalovací pult a lidem na vozíku komfortní bezbariérové cestování. Úplnou novinkou u nás v republice je i speciální zásuvka pro dobíjení elektrických vozíků,“ doplňuje Jiří Ješeta.

Další soupravy RegioPanter budou dodány ještě v letošním roce pro regionální linku P2 Klatovy – Plzeň – Rokycany – Zdice – Beroun a následovat budou také soupravy pro Jihočeský kraj a Vysočinu. Následně budou dodány třívozové jednotky pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Kvůli pandemii COVID-19 došlo ke zdržení dodávky jednotek oproti původnímu plánu. Nový harmonogram počítal s jejich zprovozněním nejpozději od prosincové změny jízdního řádu. Nakonec jsou jednotky uvedeny do zkušebního provozu s cestujícími již v polovině srpna.

