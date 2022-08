„Stejně jako v Praze chceme i v Chebu poskytovat stomatologickou péči na světové úrovni. To, že někdo žije v regionu, ještě neznamená, že musí za kvalitní péčí dojíždět do velkých center,“ říká hlavní ošetřující lékař soukromé zubní ordinace Lukáš Kaloš.

Podle jeho slov je dlouhodobým cílem zvyšovat standardy v péči o zuby a dásně. „Zabýváme se osvětou v prevenci obecně a od září opět učíme děti ve školkách, jak si správně čistit zuby. Otevření pobočky v Chebu tak zapadá do naší koncepce a nemělo by být žádným překvapením. A chebská pobočka je jen první vlaštovkou. Chystáme se do budoucna otevřít ordinace i v dalších městech, ale znáte to, my nesmíme ani naznačovat“, směje se.

Součástí chebské kliniky je i centrum zubní implantologie. „Kromě náhrady chybějících zubů se zde zabýváme i léčbou periimplantitidy a jiných komplikací se zubními implantáty," informuje Kaloš.

Lidé brzy v nové ordinaci poznají i Tomáše Rolníka, který je jedním z ošetřujících lékařů nové zubní ordinace, a díky otevření pobočky se vrací do své domoviny. „Z Chebu pocházím a když jsme s doktorem Kalošem zvažovali, kde otevřeme další pobočku, naskytla se možnost návratu do rodného kraje. Už několik týdnů zaškolujeme nové asistentky a v těchto dnech dokončujeme vybavení ordinace tak, abychom mohli 22. srpna přivítat nové klienty. Už se na to moc těším! Hlad po kvalitní stomatologické péči je velký, a tak už teď máme naplánovánu řadu vstupních vyšetření s novými pacienty. Několik volných míst ale ještě zbývá,“ dodává Tomáš Rolník