Na podzim v ní začne ordinovat nový praktický lékař. Navíc Cheb má ještě jednu dobrou zprávu, podařilo se sehnat i nového stomatologa.

Cheb se potýká s akutním nedostatkem lékařů. Vedení města se podařilo zajistit obvodního lékaře Radka Měšťana, který aktuálně přebírá pacienty po doktoru Vladimíru Rajzlovi. „S nástupem lékaře počítáme v průběhu podzimu,“ informovala mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

„Musím přiznat, že zajistit lékaře pro Cheb není vůbec snadné, ale nutně je potřebujeme,“ uvedl místostarosta Chebu Jiří Černý. Město se tak snaží nalákat doktory na určité výhody. Jednou z nich jsou právě nové ordinace v bývalém domově pro seniory v Dragounské ulici.

„Kompletně jsme je přebudovali. Budou plně k dispozici nově příchozím lékařům,“ řekl místostarosta.

Přebudování místností, které dříve sloužily pro poskytování služeb seniorům, vyšlo městskou pokladnu na dva miliony korun. „Kompletní rekonstrukcí prošla veškerá elektroinstalace, podlahy či zabezpečovací protipožární zařízení, došlo k vybavení sanitární keramikou i nábytkem, výmalbě místností a ostatním pracím,“ řekla Simona Liptáková.

Do Chebu se podařilo přilákat i stomatologa. Ten by měl nastoupit koncem letošního roku. „Svoji praxi bude vykonávat v jedné z uvolněných ordinací v lékařském domě v ulici 17. listopadu. „Město Cheb tomuto lékaři poskytne byt,“ sdělil Jiří Černý.

S nedostatkem lékařů se nepotýká jen Cheb, ale i další města v Karlovarském kraji.

Stomatologa stále hledají například také v Mariánských Lázních. Do města se zubaři ale nehrnou. A zatím nepomohla ani nabízená dotace ve výši jednoho milionu korun.

Podle starosty Martina Kaliny sice někteří lékaři zájem otevřít si v lázních ordinaci projevili, ale po několika schůzkách se již neozvali.

Dotaci zastupitelé schválili pro dva nové stomatology a na dobu udržitelnosti ordinace pět let. Pokud by to zubař nedodržel, musel by dotaci vrátit.

Podmínkou dotace také je, aby zubař podepsal smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a minimálně třemi dalšími zdravotními pojišťovnami.

V rámci dotace myslí vedení Mariánských Lázní také na takové věci, jako je možnost přerušení doby udržitelnosti praxe kvůli mateřské dovolené.

Další z možností, jak přilákat zubní lékaře do Mariánek, může být plánovaná výstavba bytových jednotek v současné době opuštěném objektu Taormina.