„Celý náš tým má pivo rád. Slovo dalo slovo, chuť natáčet něco nového byla také, tak jsme si řekli, že ty pivovary dáme. Chtěli jsme opravdu podpořit pivovary, které jsou u nás v kraji a tím také i místní podnikatele. Nemám nic proti velkým pivovarům, ale myslím si, že ta kvalita se dnes skrývá spíše v těch menších, “ říká moderátor, kameraman i režisér Petr Všetečka z regionální televize.

Financování takového projektu a pořadu není jednoduchá záležitost, po roce a půl se to ale podařilo. „Nakonec přišlo propojení přes Destinační agenturu Karlovarského kraje - Živý kraj, která si náš pořad objednala na klíč. Věřila nám, že to uděláme dobře a jízda mohla začít,“ sděluje.

Díky tomuto projektu se ukázalo, jak spolupracuje soukromá a veřejná sféra. „Pan Všetečka dostal kdysi nápad natočit madailonky jednotlivých pivovarů a my v destinačce jsme ve stejné době řešili v rámci propagace gastro turistiky a pivní turistiky to, že bychom chtěli udělat něco pro místní pivovary a shodou náhod jsme se potkali a tyto záležitosti jsme si s Petrem řekli. Následně jsme zjistili, že máme podobný záměr, a že by bylo fajn, dát to dohromady. Domluvili jsme se, že pan Všetečka natočí medailonky a my jako destinační agentura jsme k tomu projektu postavili webové stránky, připravili jsme k tomu nějaký tištěný materiál - takový jednoduchý leták a k tomu máme spuštěnou i menší kampaň, kterou plánujeme v průběhu roku nebo ji chceme před sezónou obnovovat a samozřejmě na to navazují sociální sítě. Rádi bychom těm pivovarům dali i na sociálních sítích větší prostor, kde by si na nějaký čas mohli dávat nějaké své záležitosti. Chceme to zkrátka rozvíjet ještě trochu dál. Do budoucna s tím chceme vyloženě pracovat jako s nějakým produktovým nástrojem, protože poptávka je velká. Chceme to samozřejmě co nejvíc dostávat mezi lidi. Cesta za pivem funguje v podstatě také jako hashtag, takže pak se dají udělat jednoduché a levné věci, jako jsou samolepky a podobně. Když si lidé půjdou do toho pivovaru třeba něco koupit nebo se jen podívat, tak budou vědět, že pod tím hashtagem budou moci něco nasdílet a tímto způsobem to bude žít svým životem," říká předseda krajské destinační agentury Petr Židlický.

Původní koncept se měl nést v duchu cesty za pivem, reálné natáčení ale přineslo mnohá překvapení. „Zpočátku měl náš pořad vypadat jako taková túra mezi pivovary, ale to nebylo reálné udělat. Představa, že vyjedete s kamerami na čtrnáct dní a nachodíte denně víc než padesát kilometrů, tak to si rychle rozmyslíte. Bylo by to asi o dost dobrodružnější pro diváky, ale koncept je nakonec takový, že jsme v každém pivovaru udělali rozhovor s majiteli, provozovateli, nebo sládky a z těch dvou až tří hodinových rozhovorů jsme sestřihali to nejdůležitější do deseti minut. Hlavně jsme se snažili přenést samotný příběh jednotlivého pivovaru, protože co pivovar to originální cesta za vysněným zlatavým mokem,“ usmívá se.

Jedenáctidílný pořad se natáčel čtyři měsíce. „Při prvních dílech jsme se snažili natáčet dva díly za den, ale to bylo nereálné, protože náš celý štáb samozřejmě po celou dobu ochutnával, ale zároveň jsme se všichni museli soustředit nejen na chuť piva, ale především na práci. Když zkrátka natáčíte ve dvou pivovarech najednou, tak se ta práce už dělá těžce. Do konce roku jsme natočené díly zpracovávali a v zimě jsme dokončený pořad už nechtěli pouštět ven, tak jsme počkali do letošního léta a vyplatilo se,“ vysvětluje.

Pro samotné tvůrce pořadu bylo natáčení velkou inspirací. „Díky tomu našemu pořadu jsem otevřel v Karlových Varech Pivotéku Beer & Láska. To, že mám rád pivo, to je jedna věc, ale když jsme objížděli všechny pivovary, tak mi majitelé podniků i sládci sami podbízeli myšlenku na to, abych si pivotéku otevřel, protože tu takový podnik postrádali,“ vzpomíná moderátor Ondřej Kleslo.

Doba koronaviru nepřála ani pivovarům. I když spotřeba piv byla během lockdownu velká, lidé upřednostňovali jejich nákup například v supermarketech a podobně. „Jakákoliv marketingová podpora je pro pivovary důležitá. Především také vydělávají díky různým festivalům, restauracím a podobně, ale korona všechno stopla. Naštěstí mám takovou informaci, že všichni z pivovarů to šílenství ohledně pandemie zvládli a věřím, že i náš pořad jim mohl díky naší propagaci pomoct v této nelehké době,“ sděluje Petr.

Pod pokličku se díky pořadu Cesta za pivem lze podívat do pivovaru Červený vlk, který vznikl na Božím Daru a je jedním z nejnovějších pivovarů v kraji. Další zastávku udělali kluci z MVTV.cz v Zámeckém pivovaru Chyše, za shlédnutí stojí pivovar Svatý Florián v Lokti, Ryžovna, která je také kousek od Božího Daru a kde je téměř zaniklá obec, nebo také Rudohor, který je v Ostrově nad Ohří. Natáčelo se mimo jiné i v pivovaru Velkorybnický Hastrman, jeden z prvních pivovarů v regionu. V Nivách u Karlových Varů je Pivovar Karlovarské pivo Starý Hrad, kde fungují jediné pivní lázně v Karlovarském kraji. Přímo v krajském městě se také točil jeden z dílů v pivovaru Karel IV. Televizní štáb se dostal i do prostor jednoho z nejznámějších pivovarů v regionu a tím je Permon. V Mariánských Lázních se točilo o pivovaru Kronl, v Kraslicích o Krušnohoru.

Pro lepší orientaci vytvořili tvůrci seriálu i mapu pivovarů, které se v kraji nacházejí. „Vytvořili jsme mapu, která je v elektronické i v papírové formě. Informace jsou jak na webových stránkách cestazapivem.cz, ale také i v infocentrech Karlovarského kraje a samozřejmě i v jednotlivých pivovarech. Víme o dalších pivovarech u nás. Pokud tedy bude zájem od majitelů jakéhokoliv pivovaru v Karlovarském kraji, tak rádi přijedeme a vymyslíme další díl přesně na míru,“ uzavírá Petr Všetečka.